IndyCar: Geen Ferrari, maar fabrikanten positief over motoren 2023

Afgelopen mei kwam naar buiten dat Ferrari overwoog om op korte termijn toe te treden tot de IndyCar. Volgens teambaas Binotto was dat naar aanleiding van het budgetplafond dat in 2021 in werking treedt in de Formule 1. De beperking van de maximale uitgaven heeft tot gevolg dat de Italiaanse renstal een deel van het personeel niet langer in de F1 in kan zetten en dus werd er gekeken naar alternatieve projecten om die mensen toch te kunnen behouden. Wat de IndyCar nog interessanter zou maken voor Ferrari is dat de klasse in 2023 overstapt op een nieuw type krachtbron, waarbij ook een hybride component zit. De Scuderia zou in dat geval kunnen leunen op de kennis over hybride aandrijving die het in de F1 heeft opgedaan.

In december meldden Italiaanse bronnen echter aan Motorsport.com dat het idee in ieder geval voor de korte termijn van tafel was, hoewel IndyCar-eigenaar Roger Penske volhield dat de gesprekken met Ferrari nog gaande waren. Toch blijkt nu dat Ferrari geen intenties meer heeft om in de komende jaren toe te treden tot het Amerikaanse kampioenschap. “Na onze onderhandelingen trokken we de conclusie dat we [op korte termijn] niet mee gaan doen aan de IndyCar”, wordt Binotto geciteerd door Speedweek. De plannen liggen desondanks niet in de prullenbak: “Voor de middellange en lange termijn houden we deze optie open, maar op dit moment willen we ons volledig focussen op de F1.”

De IndyCar zou in 2022 al een nieuwe motorformule introduceren, maar in oktober kondigde de klasse aan dat dit vanwege de economische impact van het coronavirus uitgesteld is tot 2023. De Amerikaanse single seater-klasse hoopt met de introductie van een hybride aandrijflijn nieuwe fabrikanten aan te trekken. In 2012 stonden er voor het laatst meer dan twee motorleveranciers aan de start: Honda en Chevrolet, dat ook in 2012 toetrad, kregen gezelschap van Lotus. De motoren van Lotus bleken echter fors tekort te schieten en dus wisselden de meeste teams nog tijdens de eerste seizoenshelft voor een andere motorleverancier.

Hoewel de gesprekken met Ferrari dus voor de korte termijn tot niets geleid hebben, blijft de IndyCar optimistisch over de toetreding van een derde fabrikant. “IndyCar blijft uitkijken naar de implementatie van een 2.4 liter V6-motor met dubbele turbo en hybride technologie in 2023”, antwoordde de klasse op vragen van Motorsport.com. “Terwijl we blijven praten over de toevoeging van een derde fabrikant is de reactie van fabrikanten zeer positief geweest. Met dat doel heeft de serie een breed net uitgeworpen. De gesprekken zijn gaande en we blijven optimistisch dat we een nieuwe fabrikant - of nieuwe fabrikanten - naar onze sport kunnen halen.”