Penske haalt DS aan boord, Vandoorne en Vergne nieuwe rijders

Dragon Penske heeft een dramatisch Formule E-seizoen 2021-2022 achter de rug. Met Sergio Sette Camara en Antonio Giovinazzi als coureurs werden er slechts twee punten gescoord en dus heeft het team besloten dat het roer om moet bij de start van de Gen3-reglementen. Daar waar Dragon Penske de afgelopen zes jaar zelf aandrijflijnen produceerde, is besloten om daarvan af te zien en in zee te gaan met DS, dat onder de Gen2-regels twee keer de titels bij rijders en teams pakte met Techeetah. Er bestaan echter twijfels over de toekomst van dat team, waardoor de Franse autofabrikant heeft besloten om de krachten te bundelen met Dragon Penske. Zo gaat het team volgend jaar DS Penske heten.

DS won een van die rijderstitels met Jean-Eric Vergne en de Fransman volgt in de voetsporen van het merk, want hij gaat in 2022-2023 voor DS Penske uitkomen. Dat gaat de enige tweevoudig Formule E-kampioen combineren met zijn werkzaamheden in het World Endurance Championship als fabrieksrijder van Peugeot, dat net als DS onderdeel is van Stellantis. Vergne krijgt bij het team goed gezelschap, want ook regerend kampioen Stoffel Vandoorne is aangetrokken. De Belg pakte eerder dit jaar zijn eerste Formule E-wereldtitel met Mercedes, maar de Duitse fabrikant heeft zich na afloop van dat seizoen definitief teruggetrokken uit het elektrische kampioenschap.

Teameigenaar Jay Penske, zoon van Penske- en IndyCar-eigenaar Roger Penske, is blij met de nieuwe samenwerkingen. "We kijken er enorm naar uit om samen te werken met DS Automobiles, een iconisch merk dat onze ambitie in het nastreven van perfectie deelt", zegt hij. "Dit is een belangrijke mijlpaal voor het team en iets waar wij al jaren naar uitkijken. Samen gaan we de technologische barrières proberen te breken in onze jacht op snelheid en overwinningen. Met wereldkampioen Stoffel en tweevoudig kampioen Jean-Eric weet ik zeker dat wij een van de sterkste line-ups op de grid hebben."

Voor Sette Camara en Giovinazzi valt het doek dus bij DS Penske. Sette Camara had daar al op voorgesorteerd door voor het aankomende seizoen over te stappen naar NIO 333. De plannen van Giovinazzi zijn nog onduidelijk, al lijkt hij een van de kanshebbers te zijn op een plekje in de Formule 1 bij Haas.