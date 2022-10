Formule E past kalender 2022-2023 aan met eerste bezoek aan Kaapstad

Eind juni maakte de Formule E de voorlopige kalender voor het seizoen 2022-2023 bekend. Daarop stonden dertien evenementen, waarbij in totaal 18 races zouden worden afgewerkt. Op die versie van de voorlopige kalender was van drie evenementen nog niet bekend waar ze plaats zouden vinden, maar daar is inmiddels iets meer duidelijkheid over gekomen. Woensdagavond maakte de elektrische raceklasse namelijk een nieuwe voorlopige kalender voor het seizoen 2022-2023 bekend, waarop enkele wijzigingen zichtbaar zijn én een van de lege plekken is opgevuld.

De lege plek op 25 februari wordt namelijk ingenomen door een gloednieuwe race in Kaapstad. Dat betekent dat de Formule E over ruim vier maanden voor het eerst een bezoek gaat brengen aan Zuid-Afrika. Daarmee komt het aantal nieuwe locaties op de Formule E-kalender van het negende seizoen van de klasse op drie stuks, want eerder werd het eerste bezoek aan het Indiase Hyderabad en het Braziliaanse Sao Paulo al aangekondigd. Opvallend genoeg worden de drie nieuwkomers op de kalender achter elkaar verreden, met Hyderabad als de vierde race, gevolgd door Kaapstad en Sao Paulo.

Een andere opvallende verandering is het vervallen van de E-Prix van Seoul, die op 20 en 21 mei verreden zouden worden. Dat treffen is in zijn geheel geschrapt omdat het Olympisch park aldaar gerenoveerd wordt, waardoor de kalender nu een lege, nog op te vullen plek bevat op 20 mei. Ook op 24 juni is nog een plekje te vergeven. Door het wegvallen van Seoul is tegelijkertijd ook besloten om de lege plek op de kalender op 11 maart te schrappen en de E-Prix van Berlijn uit te breiden met een tweede race op 23 april. Ook heeft de World Motor Sport Council van de FIA groen licht gegeven voor een vierdaagse pre-season test. Die vindt tussen 13 en 16 december zoals gebruikelijk plaats op Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia.

Voorlopige Formule E-kalender 2022-2023

Datum E-Prix 13-16 december 2022 Valencia (pre-season test) 14 januari 2023 Mexico-Stad 27 januari 2023 Diriyah 28 januari 2023 Diriyah 11 februari 2023 Hyderabad 25 februari 2023 Kaapstad 25 maart 2023 Sao Paulo 22 april 2023 Berlijn 23 april 2023 Berlijn 6 mei 2023 Monaco 20 mei 2023 Nog niet bekend 3 juni 2023 Jakarta 4 juni 2023 Jakarta 24 juni 2023 Nog niet bekend 15 juli 2023 Rome 16 juli 2023 Rome 29 juli 2023 Londen 30 juli 2023 Londen