Drie lege plekken op voorlopige Formule E-kalender, geen Eindhoven

Wel is duidelijk dat Eindhoven ontbreekt op de Formule E-kalender. Een aantal enthousiaste Brabanders doen al jaren hun best om de elektrische klasse naar de Lichtstad te halen, maar dat is vooralsnog tevergeefs gebleken. De betrokken partijen hebben wel een gezamenlijk statement naar buiten gebracht en Eindhoven hoopt in een later stadium alsnog in aanmerking te komen voor een Formule E-race.

“Vandaag kondigen Stichting Formula-Eindhoven en Formula E Holding gezamenlijk aan dat de voorlopige Formule E Seizoen 9 (2023) kalender momenteel geen Nederlandse E-Prix bevat”, laat men weten. “Het ontwikkelen van een iconisch circuit in een stedelijke stadsomgeving vereist een zorgvuldige aanpak en is een tijdrovend proces. Vanwege de naweeën van covid en de lokale stedenbouwkundige uitdagingen, zijn we nog steeds in afwachting van toestemming voor het juiste circuit.”

Het 2022-2023 seizoen van de Formule E begint in werkelijkheid op 14 januari 2023 met een race in Mexico-Stad. Daarna gaat het circus voor een double-header naar Saudi-Arabië, waar de voorbije jaren de eerste ronde van het kampioenschap gehouden werd. In 2023 gaat de Formule E voor het eerst naar Hyderabad in India en het Braziliaanse Sao Paulo. Daarnaast zijn er nog drie plekken die ingevuld moeten worden. Kaapstad en Vancouver staan op de nominatie om in ieder geval twee van de drie lege plekken in te vullen.

Eind juli wordt het seizoen afgesloten met een double-header in Londen.

Voorlopige Formule E-kalender 2022-2023

14 januari 2023 – Mexico-Stad, Mexico

27-28 januari 2023 – Riyadh, Saudi-Arabië

11 februari 2023 – Hyderabad, India

25 februari 2023 – NNB

11 maart 2023 – NNB

25 maart 2023 – Sao Paulo, Brazilië

22 april 2023 – Berlijn, Duitsland

6 mei 2023 – Monaco

20-21 mei 2023 – Seoul, Zuid-Korea

3-4 juni 2023 – Jakarta, Indonesië

24 juni 2023 – NNB

15-16 juli 2023 – Rome, Italië

29-30 juli 2023 – Londen, Verenigd Koninkrijk