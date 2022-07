E-Prix Marrakesh: Da Costa pakt eerste pole van seizoen

In de finale van de kwalificatie in Marrakesh was Antonio Felix da Costa de snelste met een tijd van 1.17.070. Daarmee bleef hij Edoardo Mortara met een verschil van 0,081 seconde voor. In de halve eindstrijd had Da Costa al nipt afgerekend met zijn DS Techeetah-teamgenoot Jean-Eric Vergne: 1.17.091 om 1.17.115. Mortara was in die fase van de kwalificatie met een 1.17.129 te sterk voor Pascal Wehrlein (1.17.305). Vergne start dus als derde, aangezien hij in zijn sessie sneller was dan Wehrlein.

Da Costa, Mortara, Vergne en Wehrlein hadden zich voor de halve finales geplaatst door bij de laatste acht respectievelijk Oliver Askew, Mitch Evans, Jake Dennis en Nick Cassidy te snel af te zijn. Dennis was de snelste verliezer in de kwartfinales en start derhalve als vijfde, voor Evans, Askew en Cassidy.

Daarmee zat er voor het eerst dit seizoen geen Mercedes-rijder in de kwartfinales. Leider in het klassement Stoffel Vandoorne was de langzaamste in de groepsfase, al had hij wel te maken met een remprobleem. Toch start de Belg niet achteraan: Andre Lotterer werd in dezelfde groep (A) gediskwalificeerd omdat hij niet, zoals verplicht, een rondetijd had neergezet in de eerste zes minuten van de sessie. Dit was het gevolg van een sensorprobleem.

In groep B bleef Nyck de Vries steken op de vijfde tijd, op 0,075 seconde van een plek in de knock-outfase. Robin Frijns reed de achtste tijd in groep A en start als vijftiende.

De E-Prix van Marrakesh begint zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

E-Prix Marrakesh, startopstelling: