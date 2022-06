Porsche Motorsport-baas Thomas Laudenbach maakte vrijdag de komst van de 40-jarige André Lotterer bekend bij het Goodwood Festival of Speed in Engeland. Daar werden onder andere ook de nodige technische details en de kleurstelling uit de doeken gedaan. Net als de namen van een aantal andere piloten. Ook Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell en Mathieu Jaminet gaan deel uitmaken van het prestigieuze project. Zij zullen in 2023 uitkomen met de 963 in het WEC-kampioenschap of het IMSA SportsCar-kampioenschap.

Volgens Laudenbach is het voor Lotterer niet mogelijk om met sporscars te racen én een FE-seizoen te draaien. "André gaat niet FE voor ons rijden", aldus Laudenbach in gesprek met Motorsport.com. Hij ziet wel andere mogelijkheden in die klasse voor de drievoudig 24 uur van Le Mans-winnaar. "Er is een verschil tussen racen en het vervullen van een andere rol. Hij [Lotterer] heeft veel jaar ervaring in de FE, het zou dom zijn om niks met zijn kennis en kunde te doen."

Lotterer was een logische keuze voor het LMDh-project van Porsche, zegt Laudenbach. Zijn ervaring met de LMP1-wagens van Audi, waar beiden hebben samengewerkt, en later bij Porsche speelt daarbij een belangrijke rol. "André heeft veel ervaring met het racen met prototypes. Daar kunnen we van profiteren. Uiteindelijk hebben we samen besloten dat hij in het LMDh-programma wordt geschoven."

De piloot laat weten inderdaad volledig achter de beslissing te staan. Wel vindt hij het jammer dat er een einde komt aan het rijden van wedstrijden in de FE. "Het was een grote wens van mij om terug te keren in het langeafstandsracen, maar het was geen makkelijke keuze", zegt hij. "De FE is zeer interessant en competitief. Ik heb daar veel plezier. Ik heb met Porsche om tafel gezeten, de opties bekeken en een mooi besluit genomen." Lotterer wil namelijk maar wat graag nog een keer Le Mans winnen, nu met Porsche. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de race al drie keer heb gewonnen. Ik zou er graag nog een zege aan toe willen voegen en zo nog meer geschiedenis schrijven. Om dat met Porsche te doen, zou fantastisch zijn."

Lotterer won de 24 uur van Le Mans in 2011, 2012 en 2014 met Audi. In 2010 werd hij tweede en ook in 2015 stond hij op het podium: P3. In 2018 en 2019 kwam Lotterer, die in 2014 één Formule 1-race reed (voor Catherham in België) uit voor Rebellion en eindigde hij telkens als vierde.

Porsche houdt kaarten tegen de borst

Porsche heeft nog niet bekend gemaakt hoe de coureurs zullen worden verdeeld over het fabrieksteam, dat wordt gerund door Penske Motorsports, in het WEC en IMSA. Naar verluidt wil het Duitse merk zes full-time piloten in het WEC hebben en vier stuks in het IMSA. De full-time WEC-coureurs zullen waarschijnlijk uitkomen bij de kroon op het seizoen: de 24 uur van Le Mans. Het is volgens Porsche nog te vroeg om na te denken over het toevoegen van de twee IMSA-inschrijvingen bij Le Mans, zodat er vier bolides in Frankrijk mee zullen doen.

"We hebben de nodige ideeën hierover en voeren gesprekken", aldus Laudenbach. "Maar we hebben nog geen beslissingen genomen." Ook wat betreft de FE-activiteiten houdt hij graag alles open. Zo wilde hij vrijdag nog niet ingaan op de opvolging van Lotterer en gaf hij geen antwoord op de vraag of Pascal Wehrlein blijft voor een derde seizoen. “We hebben onze rijdersopstelling voor volgend seizoen nog niet rondgemaakt. Dit doen we op een later moment."