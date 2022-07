Ferrari werkt op Fiorano shakedown af met nieuwe LMH-bolide

Ferrari keert volgend seizoen na vijftig jaar als fabrieksteam terug in de hoogste klasse van het World Endurance Championship. Daarvoor heeft het een LMH-bolide ontwikkeld, waarmee woensdag de eerste meters werden gereden. Alessandro Pier Guidi, al jarenlang fabriekscoureur bij de Italiaanse fabrikant, kreeg de eer om het vierwielaangedreven hybride prototype aan de tand te voelen tijdens een reeks in- en outlaps op Fiorano, het testcircuit van Ferrari nabij de fabriek in Maranello. Motorsport.com heeft daar exclusieve spy shots geschoten, die in de fotoslider onderaan deze pagina te zien zijn. Op deze beelden is te zien dat de auto een zeer opvallende achtervleugel heeft, iets waar de reglementen ook ruimte voor bieden.

Ook heeft Ferrari de eerste officiële beelden van de LMH-bolide gepubliceerd, waarbij de auto in de weerspiegeling van een raam te zien is. Antonello Coletta, de baas van de sportscar-afdeling van Ferrari, noemt het de "onthulling" van de auto. "Dit is een heel spannend moment, waarop zowel de mensen die eraan gewerkt hebben als de Ferrari-fans met smart op hebben gewacht. Dat we het resultaat van vele maanden aan werk, planning en simulaties kunnen aanraken, geeft ons nieuwe energie en motivatie", zegt Coletta. "We zijn trots op wat we bereikt hebben. Hoewel de camouflage de volumes en styling van onze LMH verbergen, denk ik dat de auto onmiskenbaar herkenbaar is als een Ferrari."

Een woordvoerder van Ferrari heeft bevestigd dat Pier Guidi als eerste in de nieuwe LMH is geklommen, waarna er ook details werden prijsgegeven over het programma dat wordt afgewerkt. "Het programma is vrij standaard voor een shakedown: één ronde, daarna terug naar de pits om alles te checken. De auto stond vaker in de box dan dat die op het circuit was, maar dit is normaal voor een eerste test." Lang blijft Ferrari echter niet op Fiorano rijden met de hypercar. "We beginnen deze maand met een zeer intensief ontwikkelingsprogramma, waarmee we veel circuits in Europa willen bezoeken. Dat is logistiek gezien makkelijker."

Ferrari kondigde eerder al aan dat het testwerk met de LMH-auto wordt verricht door coureurs die momenteel al onderdeel zijn van de GT-afdeling. Naast Pier Guidi komen binnenkort ook James Calado, Nicklas Nielsen en Antonio Fuoco in actie.

Foto's: Ferrari verricht shakedown met LMH-bolide

Ferrari Hypercar 1 / 6 Foto door: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 2 / 6 Foto door: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 3 / 6 Foto door: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 4 / 6 Foto door: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 5 / 6 Foto door: Davide Cavazza Ferrari Hypercar 6 / 6 Foto door: Davide Cavazza