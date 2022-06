Op het Goodwood Festival of Speed is de naam van Andre Lotterer, drievoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans, samen met nog andere vijf coureurs bekendgemaakt. Deze stappen in 2023 allen in bij het fabrieksteam van Porsche Penske Motorsport in het WEC- en IMSA-kampioenschap. Tijdens de uitgebreide aankondiging is ook de kleurstelling van de nieuwe 963 onthult. Daarnaast deelt het merk ook technische informatie en meer details over het raceteam. De intentie is om de auto in november in Bahrein te laten racen in het WEC, al gaat dat niet voor punten.

Naast Lotterer maken ook Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell en Mathieu Jaminet deel uit van het fabrieksteam. Dit houdt in dat het merk voor dit team voorlopig acht coureurs op de loonlijst heeft staan. Eind 2021 werden voormalig F1-coureur Felipe Nasr en Dane Cameron al gepresenteerd. Jonathan Diuguid, managing director bij de renstal, schetste eerder het idee om tien coureurs aan te trekken: zes voor het WEC en vier voor in het IMSA. De kans is aanwezig dat er nog twee extra coureurs worden aangekondigd. Porsche heeft niet bekendgemaakt wat de verdeling is van de coureurs. In een verklaring stond te lezen: "Deze ervaren coureurs worden toegevoegd aan de bezettingen tijdens de wedstrijden op Le Mans, Daytona en Road Atlanta."

Lotterer, die met Audi in 2011, 2012 en 2014 Le Mans won, keert terug naar de langeafstandracerij. In 2017 stapte de Duitser voor twee seizoenen in bij het Formule E-team van Techeetah, waarna hij in 2019 de overstap maakte naar Porsche in diezelfde klasse. Dit alles gebeurde nadat er een einde kwam aan het 919 Hybrid LMP1-programma in 2017. Hij verbleef in het seizoen 2018-2019 wel in het WEC bij het team van Rebellion, terwijl hij én bij Techeetah én bij Porsche reed. Het lijkt er niet op dat Lotterer voor een vierde FE-seizoen instapt bij de Duitsers, maar de fabrikant benadrukt dat er nog een beslissing genomen moet worden. De andere vijf nieuwkomers zijn huidige Porsche GT-rijders. Estre en Christensen stappen over van het GTE Pro WEC-team.

De naam (963) van de LMDh-Porsche, die gebouwd en ontwikkeld is op het chassis van de volgende LMP2-generatie, verwijst naar de 962 Group C-auto van eind jaren tachtig en begin jaren negentig. Deze won Le Mans in 1986 en 1987 en deed dit als Porsche Dauer 962 LM GT1-wagen opnieuw in 1994. De verkoop van klantenauto's is een essentieel onderdeel van het LMDh-programma, net zoals dat het geval was met de 962 en diens voorganger de 956. Porsche deelde mee dat de klanten in de komende dagen meer bekendmaken over hun programma's.

Technische details en kleurstelling

Het is bevestigd dat de twin-turbo V8-motor in de LMDh is gebaseerd op de 4,6-liter krachtbron die de in de 918 plug-in hybrid ligt. Die krachtbron vindt zijn oorsprong in de 3,4-liter V8 die werd ontwikkeld voor de Porsche RS Spyder. Deze scoorde van 2006 tot en met 2008 met Penske een hattrick door het veroveren van de LMP2-titels in de American Le Mans Series.

De getoonde kleurstelling wordt zowel in het WEC als IMSA gebruikt en is volgens de verklaring een eerbetoon aan de succesvolle raceauto's van Porsche. Porsche meldt verder dat het mikt op een deelname aan de WEC-seizoensfinale in Bahrein. De World Motor Sport Council van de FIA gaf eerder dit jaar toestemming aan alle LMDh-wagens om hieraan deel te nemen. Of de 963 in Bahrein aan de start staat hangt af van de resultaten van het testprogramma, dat volgende maand wordt uitgebreid naar Noord-Amerika.

Verder bevestigt Porsche dat Bernhard Demmer en Francis Schammo respectievelijk directeur en teambaas worden van het WEC-team dat vanuit het Duitse Mannheim gaat werken, terwijl Joel Svensson dezelfde verantwoordelijkheden krijgt voor het IMSA-team dat vanuit Mooresville, North Carolina opereert.

Bekijk de nieuwe Porsche 963 vanuit alle hoeken:

Porsche 963 1 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 2 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 3 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 4 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 5 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 6 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 7 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 8 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 9 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 10 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 11 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 12 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 13 / 14 Foto door: Porsche Porsche 963 14 / 14 Foto door: Porsche