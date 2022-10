Na het behalen van de Formule 2-titel in 2019 spendeerde Nyck de Vries de afgelopen drie seizoenen in de Formule E. Daarin kwam hij uit voor het fabrieksteam van Mercedes, waar hij werd gekoppeld aan teamgenoot Stoffel Vandoorne. Samen bezorgden ze Mercedes twee wereldtitels bij de teams én twee wereldtitels bij de rijders, die keurig werden verdeeld: De Vries werd in 2020-2021 de eerste FE-wereldkampioen, terwijl Vandoorne de titel in 2021-2022 van hem overnam. Aankomend Formule E-seizoen zal het tweetal echter niet langer samenwerken, want Mercedes is na het afgelopen seizoen uit de elektrische klasse gestapt.

Daar waar Vandoorne onderdak heeft gevonden bij DS Penske, keert De Vries niet terug in de Formule E. Met een sterke invalbeurt tijdens de GP van Italië heeft hij zich definitief in de kijker gereden bij Red Bull, dat hem in 2023 een heel F1-seizoen gunt bij AlphaTauri. Dat is de coureur uit Uiterwellingerga van harte gegund, vindt Vandoorne, die echter ook benadrukt dat het niveau in de Formule E over de gehele linie hoog is. "Het is voor Nyck allemaal de goede kant op gegaan en hij verdient deze kans absoluut. Maar ik denk niet dat hij de enige is die het verdient. Er zijn veel zeer goede coureurs in de Formule E die nooit de kans hebben gehad om in de Formule 1 te rijden. Maar zo werkt het in F1: soms krijg je de kans, soms ook niet", zegt Vandoorne tegen Motorsport-Magazin.

Zelf heeft Vandoorne twee seizoenen in de Formule 1 gereden. In 2017 en 2018 was hij teamgenoot van Fernando Alonso bij McLaren, maar een daverend succes werd dat niet. Daarna volgde - met succes dus - de overstap naar de Formule E. Ziet de inmiddels 30-jarige Belg zichzelf nog eens terugkeren in F1? "Het is F1, dus zeg nooit 'nooit'. Ik word er ook niet jonger op, maar kijk naar Fernando. Hij doet het goed als 41-jarige, dus ik heb nog tijd", aldus Vandoorne, die niet van plan is om iedere aanbieding zomaar te accepteren. "Als zich onder goede omstandigheden een kans voordoet, zou ik geïnteresseerd zijn. Maar je moet ook realistisch zijn: ik heb mijn kans gehad, hoewel de omstandigheden in die twee jaar niet de beste waren. Het zou leuk zijn om het nog een keer te doen en onder betere omstandigheden een kans te krijgen. Dat ligt echter niet in mijn macht, het is aan de teams in F1 om dat te beslissen. Ik kan alleen blijven presteren."