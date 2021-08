De Vries over ontknoping FE-seizoen: "Schat onze kansen hoog in"

De successen in de Nederlandse autosport kunnen niet op: Max Verstappen leidt de weg in de Formule 1, maar in zijn kielzog zijn er opmerkelijke prestaties van jonge honden als Rinus VeeKay (IndyCar), Bent Viscaal en Richard Verschoor (Formule 2), maar ook uitstekende resultaten van ervaren rotten als Nyck de Vries en Robin Frijns in de Formule E.

De Vries staat eerste in het klassement met 95 punten. Hij verdedigt komend weekend een voorsprong van zes punten op Frijns en zou zo maar in zijn tweede seizoen – en het tweede seizoen van Mercedes – in de elektrische raceklasse kampioen kunnen worden. Het succes komt niet geheel uit de lucht vallen, zegt De Vries in een interview met Motorsport.com. “Afgelopen seizoen was natuurlijk pas het eerste seizoen van Mercedes in de Formule E, dus we hadden nog wat tijd nodig om ons aan te passen en ervaring op te doen om zo goed mogelijk als team te kunnen werken. Ik heb dus altijd geweten dat we dit seizoen een stapje extra konden zetten. Het was ook mijn eerste seizoen, dus ik had nog veel te leren.”

Gemengde gevoelens

Dat hij veel heeft geleerd, bewijzen de statistieken. De Vries boekte dit jaar twee overwinningen, stond nog eens twee keer op het podium en pakte een pole. Toch vindt hijzelf dat er meer in had gezeten. “Als je dat zo zegt dan klinkt dat goed, maar tegelijkertijd zijn er heel veel gelegenheden en races waarop ik terugkijk en denk dat we dingen beter hadden moeten doen. Ik bedoel, als je naar de huidige stand kijkt, denk ik dat theoretisch, achttien rijders het kampioenschap nog kunnen winnen. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Iedereen had veel slechte dagen en een paar goede dagen. En om eerlijk te zijn, ik bedoel, als je kijkt naar mijn prestaties: oké, ik had twee overwinningen, en ik had twee podiums, maar dat is het wel zo'n beetje.”

En dus is er komend weekend een hoop te winnen, maar ook een hoop te verliezen. “In de eerste plaats moeten we als team goed werk leveren in Berlijn, we moeten een sterk pakket hebben, ik moet mijn werk op de baan doen”, legt De Vries uit. “En dan hebben we een beetje... nou ja, geen geluk, maar we hebben consistente condities nodig. Als de kwalificatie-omstandigheden voor iedereen hetzelfde zijn en we doen ons werk en we zijn sterk, dan schat ik onze kansen zeer hoog in.”

Strategie in Berlijn belangrijk

De Vries verwacht overigens dat een flink deel van het veld komend weekend strategische keuzes zal maken, immers het maakt een groot verschil of je in de eerste of laatste kwalificatiegroep start. “Ik denk zeker dat zal gebeuren”, zegt De Vries. “En het is al eerder gebeurd. Ik weet dat sommige coureurs soms van positie hebben gewisseld of een plekje hebben ingeleverd om voor de volgende dag in een andere kwalificatiegroep te zitten. Maar uiteindelijk hebben we dat allemaal niet in de hand. Ik denk dat we, gezien de positie waarin we nu zitten, bij elke gelegenheid die zich voordoet voor het maximale aantal punten moeten gaan.”

Komend weekend dus de ontknoping in de Formule E. De race op zaterdag begint om 14.04 uur. Op zondag wordt om 15.34 uur gestart.