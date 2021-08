Dennis begint Formule E-finale goed, De Vries en Frijns buiten top-tien

De Formule E-paddock maakt zich op voor een bloedstollend finaleweekend in de Duitse hoofdstad. Met nog twee races voor de boeg maken maar liefst achttien coureurs kans op de wereldtitel, de eerste keer dat een Formule E-kampioen zich wereldkampioen mag noemen. Het klinkt surreëel, al hangt het brede scala aan kanshebbers nauw samen met de opzet van het kampioenschap. Zo moeten de eersten uit de WK-stand steevast de baan 'schoonvegen' in de eerste kwalificatiegroep en levert dat een handicap op in de jacht op een goede startplek.

De Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns, de huidige nummers één en twee uit het kampioenschap, krijgen daar zaterdag ook mee te maken. Vrijdag was het echter eerst tijd voor de eerste vrije training, waar beide heren niet helemaal tevreden op zullen terugkijken. De Vries bouwde de training, net als Mercedes-collega Stoffel Vandoorne, op het eerste oog rustig op. Het duo bemoeide zich in het eerste half uur niet met de toptijden en werkte geen ronde af met 'full power'. In de slotfase deed de Friese coureur dat alsnog. Het bracht de man die voor 2022 aan het Williams-zitje van George Russell wordt gelinkt kortstondig naar P2, al zakte hij uiteindelijk ver terug tot de veertiende plek. Daarbij moet worden aangetekend dat de vliegende ronde van De Vries zeker niet foutloos was, met onder meer een blokkerend wieltje.

Frijns verging het in de eerste sessie van het finaleweekend al niet veel beter. Sterker nog: na een snelle run in de slotfase met teamgenoot Nick Cassidy achter zich kwam hij niet verder dan de twintigste plek. De formatie die momenteel het kampioenschap voor teams aanvoert lijkt dan ook nog voldoende werk aan de winkel te hebben voor de belangrijke kwalificatie van zaterdagochtend. Als verzachtende omstandigheid moet wel worden aangevoerd dat de onderlinge verschillen bijzonder klein zijn. Zo is de top-zeven na de eerste oefensessie binnen een tiende van elkaar te vinden en gaf Frijns als twintigste een halve seconde toe.

De genoemde top-zeven wordt aan het eind van de rit aangevoerd door Dennis. De Brit maakte eerder op de dag bekend dat hij ook volgend jaar in de Formule E te bewonderen is. BMW stopt weliswaar als fabrieksteam, maar Dennis kan door bij het klantenteam van Andretti. In de eerste training maakte hij, net als het hele team van BMW, een uitstekende indruk. Zo zette Maximilian Günther een eerste richttijd op de klokken en nam Dennis het commando in de slotfase over. Met een toptijd van 1.06.949 wist hij Eduardo Mortara en Günther uiteindelijk nipt van het lijf te houden. Mahindra-coureur Alex Lynn en Jéan-Eric Vergne wisten te top-vijf te completeren, net voor Mercedes-rijder Vandoorne.

Uitslag: Formule E Berlijn - eerste vrije training