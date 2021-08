Dennis ook in tweede training van Formule E-weekend het snelste

Jake Dennis zette zijn vliegende ronde van 1.06.228 neer toen er nog drie minuten van de half uur durende sessie te gaan waren. Hij had op dat moment een voorsprong van ruim drie tienden op de nummer twee Nyck de Vries, maar het was uiteindelijk Lucas di Grassi die tweede werd en De Vries terug verwees naar de derde plek. Robin Frijns werd achter zijn grootste titelrivaal De Vries vierde, op 0.397 van Dennis. Porsche-coureur Pascal Wehrlein completeerde de top vijf.

De Formule E rijdt dit weekend op het oude vliegveld van de Duitse hoofdstad de laatste twee races van het seizoen. Nog achttien coureurs maken kans op de titel, met De Vries en Frijns als voornaamste kandidaten. De twee Nederlanders leiden het kampioenschap met respectievelijk 95 en 89 punten, voor Sam Bird die 81 punten heeft.

De Vries en Frijns hadden vrijdag blijkbaar nog wat last van de zenuwen, want in de eerste trainingssessie eindigden ze als veertiende en twintigste. Vanochtend ging het met de derde en vierde tijd dus al een stuk beter.

De eerste race voor dit weekend start zaterdagmiddag om 14.00 uur. De tweede race begint zondag om 15.30 uur.

Uitslag: Formule E Berlijn - tweede vrije training