Vergne op pole in Berlijn, Nederlanders starten in het achterveld

Jean-Eric Vergne zette direct de toon door in zijn kwalificatiegroep de snelste tijd van allemaal te noteren. Hij startte dan ook als laatste in de beslissende Superpole-fase waarin de zes beste coureurs uit de groepsfase om de pole strijden.

De Fransman verloor op het Tempelhof Airport Circuit in sector één vier honderdsten van een seconde op teamgenoot Antonio Felix da Costa, die na zijn Superpole-ronde het snelst was. Vergne – tweevoudig Formule E-kampioen – boog die minimale achterstand echter in het middelste deel van zijn ronde om naar een kleine voorsprong 0.017 seconde, om vervolgens in de derde en laatste sector nog wat verder uit te lopen. Zijn 1.06.227 was uiteindelijk 0.073 seconde sneller dan Felix da Costa en goed voor de pole. Lucas di Grassi gaf Audi – dat uit de Formule E vertrekt – een passend afscheidscadeau door achter Felix da Costa de derde tijd te noteren, op 0.127 seconde achterstand van de Portugees.

Inhaalrace voor De Vries en Frijns

Klassementsleider Nyck de Vries eindigde ver in het achterveld. Zijn 1.06.902 was goed voor een negentiende plaats op de startgrid. Robin Frijns, de nummer twee in het klassement, heeft een zo mogelijk nog zwaardere opdracht: de coureur van Envision Virgin Racing klokte 1.07.156. Hij start als 23e en voorlaatste.

De eerste race van dit weekend begint om 14.04 uur. Zondag is race 2.

Uitslag kwalificatie E-Prix 1 Berlijn