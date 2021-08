Mercedes-teambaas verdedigt kwalificatiestrategie De Vries

Het begon er al mee dat Nyck de Vries zich vanuit de eerste ongunstige kwalificatiegroep moest zien te plaatsen voor de Superpole, maar daar slaagde Antonio Felix da Costa vanochtend wel in. Het lijkt er dus op dat het dit weekend wel meevalt met in welke kwalificatiegroep je bent ingedeeld. Over het algemeen starten de coureurs liever in de laatste groepen, omdat de baan dan is schoongeveegd en er snellere tijden gereden kunnen worden.

Mercedes-teambaas Ian James denkt echter niet dat dat dit keer de oorzaak was van de matige kwalificatie. Hij gaf achteraf toe dat het team het bandenmanagement niet op orde had. “Het is duidelijk dat we er niet in geslaagd zijn om de set-up op de juiste manier te krijgen”, zei James tegen Motorsport.com.

“Er is veel discussie over de vraag of we er goed aan hebben gedaan om met een drie rondenstrategie [outlap, opwarmronde en vervolgens vliegende ronde] te gaan, in plaats van een strategie met twee ronden [outlap en direct vliegende ronde]", vervolgde James. Die strategie bleek achteraf niet de juiste, maar James verdedigde toch de tactiek van het fabrieksteam van Mercedes. “Persoonlijk denk ik niet dat onze strategie een grote rol heeft gespeeld. Om de een of andere reden hadden we ons bandenmanagement gewoon niet goed voor elkaar.”

James vond ook dat De Vries in zijn vliegende ronde vertraging had opgelopen door zijn positie in een treintje auto's. “Dat hadden we wel wat beter kunnen regelen", aldus James.

De Vries zal zaterdagmiddag dus vanuit de achterhoede de schade moeten zien te beperken. Een voordeel is dat de nummer twee in het kampioenschap Robin Frijns achter hem start, op P23.