Seizoensfinale Formule E in Berlijn op twee verschillende lay-outs

In het door corona zwaar getroffen seizoen 2019-2020 werd maar liefst zes keer in Berlijn geracet, steeds in een dubbel programma en op in totaal drie verschillende lay-outs van het met beton geplaveide circuit. Voor de laatste twee races – op 12 en 13 augustus 2020 – werd gekozen voor een lange variant van 2,5 kilometer met 16 bochten.

Voor de climax van het huidige seizoen 2020-2021 wordt komend weekend teruggegrepen op die laatste variant, maar met een aardige twist. De eerste race van komende zaterdag (die start om 14.04 uur) wordt met de klok mee gereden. In de nacht wordt de omloop zo aangepast dat er op zondag in tegengestelde richting wordt gereden. Door de nachtelijke werkzaamheden begint de tweede race op zondag anderhalf uur later, om 15.34 uur.

Voor het eerst dit seizoen gaan er voor de dubbele E-Prix van Berlijn tickets in de publieke verkoop. In voorgaande races werden er op de VIP-tribunes wat bezoekers verwelkomd, maar in de Duitse hoofdstad zullen zaterdag en zondag in totaal 10.400 toeschouwers toegelaten worden. Uiteraard gaat dat wel gepaard met een strikt veiligheidsprotocol dat samen met de autoriteiten in Berlijn is opgesteld.

Nederlands succes?

In totaal zijn er komend weekend maximaal nog 58 punten te pakken (29 punten per race: eerste plek in de groepskwalificatie, pole-position, een overwinning en de snelste ronde). Dat betekent dat er nog 18 coureurs kans maken op de titel. Nyck de Vries (Mercedes) leidt het klassement met 95 punten, voor Robin Frijns (Envision Virgin Racing) met 89 punten. Op een gedeeld derde plaats staan Sam Bird (Jaguar) en Jake Dennis (Andretti) met beiden 81 punten.