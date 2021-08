Evans blijft Jaguar trouw en tekent nieuw meerjarig FE-contract

De samenwerking tussen Jaguar Racing en Mitch Evans begon met ingang van het Formule E-seizoen 2016-2017. Evans kwam destijds uit de GP2 Series en verdiende bij de Britse autofabrikant zijn eerste professionele contract. Sindsdien is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige coureur een vaste waarde in het FE-team van Jaguar. Hij beloonde het vertrouwen tot dusver met twee overwinningen en een vijfde plek in het kampioenschap van 2018-2019 als beste resultaten. Evans’ huidige overeenkomst liep aan het einde van dit Formule E-seizoen af, maar inmiddels is duidelijk dat hij er nog minimaal twee seizoenen aan vastplakt.

“Het is goed nieuws en ik ben blij dat ik onderdeel blijf van de familie”, vertelde Evans aan Motorsport.com. “Ik had enkele zeer goede opties om te verhuizen als ik dat wilde, maar ik ben heel blij met waar ik sta binnen het team. Ze wilden mij heel graag behouden, dus het was volkomen logisch om te blijven.” Naar verluidt was Evans’ manager, voormalig F1-coureur én Porsche-ambassadeur Mark Webber, in gesprek met de Duitse fabrikant. Hij zou daar de plek van Andre Lotterer kunnen overnemen. Desondanks heeft hij besloten om zijn huidige werkgever Jaguar trouw te blijven, waardoor hij in ieder geval de komende twee seizoenen de teamgenoot van Sam Bird blijft.

“Het was een beetje een keerpunt voor mij om ergens anders heen te gaan. Ik had zeer goede opties om te verhuizen, maar ik ben hier heel blij. Ik hou van het merk, ik hou van de ingeslagen weg en de algemene drive binnen het team”, vervolgt Evans. “Ik heb veel bereikt met het team en ze hebben mij de kans gegeven. Er zit dus een beetje loyaliteit bij dat ik hier door wilde gaan. Nu we Sam aan boord hebben, rijden beide auto’s vooraan. Ik vind dat het een goede positie is om in te verkeren. Ik geloof dat dit de juiste keuze is voor mij en mijn carrière. Ik werd door dit team een professionele coureur en dat wil ik niet vergeten. Ik wil graag herinneringen blijven maken met het team en goede dingen blijven bereiken.”

Met nog twee races te gaan in het huidige Formule E-seizoen heeft Evans nog altijd een aardige kans om voor het eerst met de titel aan de haal te gaan. Hij staat weliswaar achtste in de titelstrijd, maar hij heeft slechts twintig punten achterstand op kampioenschapsleider Nyck de Vries. In de laatste twee ronden van het kampioenschap zijn nog maximaal 58 punten te verdienen.