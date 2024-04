Groep A

In groep A werd Nederland vertegenwoordigd door Robin Frijns. De Envision-coureur kende niet echt een topweekend op het Italiaanse parcours. Wel was de Limburger de eerste die een tijd noteerde, maar onderweg was al vroeg duidelijk dat het niet de snelste van de sessie zou zijn. Na de inleidende beschietingen stond Frijns zevende, op een tiende van een plekje voor de knock-outs. De tweede snelle ronde bracht Frijns wel eventjes in de top-vier. Met nog twee minuten op de klok werd hij toch daaruit gedrukt door de snellere Oliver Rowland.

Een nieuw setje banden moest Frijns een kans geven om de tijd weer wat aan te scherpen. Dat lukte niet en daardoor strandde hij al in de groepsfase. Jean-Éric Vergne was de snelste, voor kampioenschapsleider Pascal Wehrlein, Rowland en Maximilian Günther. Rowland kwam bij het vallen van de vlag nog goed weg nadat hij door het gras stuiterde, maar kon zich opmaken voor de duels.

Groep B

In groep B was het de beurt aan de nog puntloze Nyck de Vries. De Nederlander had ook nog niet de knock-outs bereikt, dus het werd een heel belangrijke sessie voor hem. De kwalificatie was ook voor Nick Cassidy belangrijk, want de Nieuw-Zeelander crashte hevig in de tweede training. Gelukkig voor hem kon hij wel beginnen aan de kwalificatie.

De Vries wist dat het met de Mahindra flink lastig zou worden om de duels te behalen. Dat bleek ook, want zijn gat met de top was bijna zeven tienden na de eerste snelle ronde. Daarmee kwam hij tot een negende tijd, nog achter teamgenoot Edoardo Mortara. Dat laatste is niet heel opmerkelijk, De Vries heeft zich nog geen enkele keer gekwalificeerd voor de Zwtser. Jake Hughes was veruit de snelste, voor Cassidy en Nico Müller.

Met nog een minuut of vijf op de klok snelde het hele veld weer naar buiten. Jake Dennis kwam daarbij goed weg, want hij schampte in de outlap de vangrail. De Vries kelderde nog naar de elfde plaats en moet van achter beginnen. Hughes voerde de groep aan, voor Mitch Evans, Sam Bird en Nico Müller. Cassidy was het grootste slachtoffer. De nummer twee uit het kampioenschap miste net de top-vier en kon een goede uitgangspositie voor de E-Prix vergeten.

Duels: Kwartfinales

Rowland versus Wehrlein was een duel waar menig Formule E-fan naar uit keek. Rowland begon sterk, maar Wehrlein liet niet los. Na een klein foutje werd het gat stukje bij beetje gedicht, waarna de slotsector door laatstgenoemde razendsnel was en net de Brit uit de kwartfinale drukte.

Het volgende duel was Günther tegen Vergne. Vergne gaf direct zijn visitekaartje af en bouwde in de eerste sector al een voorsprong van een halve seconde op. Per sector kwam daar nog een klap tijd bij, waardoor uiteindelijk Vergne 1,1 seconde sneller was. Uit de herhaling bleek het niet zo gek dat Müller zoveel trager was, hij klapte vol over de sausage kerbs in het begin van de ronde.

Maximilian Gunther won de vorige race in Tokio, maar miste de halve finale in Misano. Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Evans en Bird vochten de volgende kwartfinale uit. De hele ronde was het spannend, maar Evans was vooral in de slotfase sneller. Daar pakte hij maar liefst vier tienden ten opzichte van zijn concurrent en stootte door naar de halve finales.

Het slot van de kwartfinales werd een gevecht tussen de favoriet Hughes en Müller. Laatstgenoemde was razendsnel onderweg, maar Hughes trok de trukendoos open en was de eerste die onder de 1.17 dook en hield Müller uit de halve finales.

Bloedstollende finales

Het titanenduel Vergne versus Wehrlein stond als eerste halve finale op het programma. In het eerste gedeelte van de ronde zat het heel dicht bij elkaar, maar Vergne leek de iets snellere. Uiteindelijk bleek 'iets' de juiste beschrijving, het gat was 0,058 op de streep. De Fransman mocht zich dus opmaken voor de grote finale.

Wie daarin de tegenstander zou worden was nog de vraag. Evans en Hughes probeerden allebei dat felbegeerde plekje te bemachtigen. Hughes was razendsnel onderweg, maar maakte in de tweede sector een fout. De Britse McLaren-coureur stuiterde in bocht elf van het parcours af en klapte flink over de kerbstone daar. Evans profiteerde en ging door naar de finale.

De finale werd dus Vergne versus Evans. Een strijd die we vaker in de finale van de kwalificaties voor de E-Prix' hebben gezien. Een heus titangevecht dus. Het was Evans in de Jaguar die het beste aan de ronde begon, maar het gat was slechts elf duizendsten. Evans kwam tot een 1.17 rond, Vergne moest een tiende toegeven. De pole en de drie daarbij behorende punten zijn dus voor Evans.

De eerste E-Prix van Misano wordt om 15.00 uur verreden. Zondag volgt het tweede gedeelte van de double header.

Startgrid eerste E-Prix van Misano 2024