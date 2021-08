Frijns ook in 2022 met Envision Virgin in de Formule E

Frijns is al sinds het tweede seizoen van de Formule E in 2015/2016 een vast gezicht in de elektrische raceklasse. Na twee seizoenen bij Andretti maakte de Limburger in 2018 de overstap naar Envision Virgin Racing. In zijn eerste seizoen bij het klantenteam van Audi pakte Frijns meteen twee overwinningen. Dit jaar strijdt hij met nog twee races te gaan nog altijd om het kampioenschap. Met alleen de double-header in Berlijn nog op het programma staat Frijns tweede in het kampioenschap op zes punten achterstand van landgenoot Nyck de Vries, die namens Mercedes het klassement aanvoert.

Nog voordat het huidige seizoen ten einde komt heeft Frijns al een nieuw contract weten te tekenen voor volgend jaar. De Nederlander zal ook in 2022 in de Formule E rijden voor Envision Virgin in het laatste jaar van de huidige Gen2-reglementen. “Ik ben heel erg blij dat ik nog een jaar bij Envision Virgin Racing mag blijven,” jubelt de 29-jarige Frijns. “We hebben een geweldige auto en een zeer getalenteerd, toegewijd team dat fenomenaal werk levert.”

Envision Virgin gaat momenteel aan kop in het kampioenschap bij de teams en lijkt daarmee voor het fabrieksteam van Audi te gaan eindigen. Hoewel de Duitse fabrikant na dit seizoen uit de elektrische raceklasse vertrekt, blijft EVR als klantenteam volgend jaar wel gebruikmaken van de motoren van de fabrikant uit Ingolstadt. Ook buiten de Formule E is Frijns bekend met de Audi-techniek. Zo werd hij afgelopen weekend met een Audi R8 LMS GT3 nog vierde in de 24 uur van Spa-Francorchamps.

'Logisch besluit'

“Het behouden van Robin was een duidelijk en logisch besluit voor ons”, vertelt Sylvain Filippi, managing director en CTO van Envision Virgin. “Hij heeft al een hoop bereikt, maar heeft nog altijd een hoop potentie. We zijn dan ook blij dat we hem nog langer in ons team hebben en kijken er naar uit wat hij in de komende twee races en natuurlijk volgend jaar kan presteren.”

“Robin heeft zichzelf voortdurend weten te bewijzen in de jaren die hij al voor ons heeft gereden. Hij is een integraal onderdeel van ons team en heeft een geweldige band met iedereen. Dat, in combinatie met zijn volwassen aanpak en strategische denkwijze, hebben geresulteerd in zeer degelijke prestaties op de baan en dat heeft bijgedragen aan het succes van dit team.”

Andersom voelt ook Frijns zich bijzonder goed op zijn plek bij Envision Virgin: “Het niveau in de Formule E is ontzettend hoog en dit kampioenschap wordt elk jaar zwaarder. Je hebt dan ook absoluut het beste team om je heen nodig om goed te presteren. Ik denk dat wij ons in een zeer sterke positie bevinden met het oog op de laatste twee races en op 2022.”

De Formule E-seizoensfinale vindt op 14 en 15 augustus plaats op het voormalige Tempelhof-vliegveld in Berlijn.