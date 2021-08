Iron Lynx Ferrari wint 24 uur van Spa na dramatische ontknoping

De 73ste editie van de 24 uur van Spa-Francorchamps werd in het openingsuur ontsierd door een zware crash in Raidillon. Vier auto’s klapten op het razendsnelle gedeelte bovenop elkaar, met Jack Aitken als voornaamste slachtoffer. De Formule 1-reserve van Williams hield meerdere botbreuken over aan de crash, maar wonder boven wonder bleven Kevin Estre, Davide Rigon en Franck Perera – de overige drie rijders die betrokken waren bij de crash – verder ongedeerd.

Nadat de bandenstapels weer hersteld waren en de brokstukken opgeruimd, werd de race na ruim een uur oponthoud weer hervat. Vanaf dat moment besloten ook de weergoden zich te bemoeien met de race. In de eerste ronde na de herstart kwam de regen namelijk met bakken uit de lucht vullen, waarna vrijwel het hele veld de pits op kon zoeken voor een setje regenbanden. Het markeerde het begin van een race vol veranderende weersomstandigheden zoals we ze al zo vaak hebben gezien op Spa-Francorchamps. Een dag later speelde de regen namelijk ook een grote rol tijdens de ontknoping van de race.

Ferrari en Audi vechten om de zege

De strijd om de overwinning liep uiteindelijk uit op een duel tussen de #51 Ferrari van Iron Lynx en de #32 Audi van WRT. In de laatste serie pitstops leek de race in het voordeel van Audi uit te vallen. Vlak voor een nieuwe regenbui werd Dries Vanthoor door WRT namelijk weggestuurd op een set regenbanden, terwijl Pier Guidi een nieuw setje slicks onder zijn Ferrari kreeg gemonteerd. Toen het hemelwater eenmaal begon te vallen moest Pier Guidi daardoor een extra stop maken voor regenbanden, waardoor Vanthoor de leiding kreeg in de race – die hij samen met teamgenoten Kelvin van der Linde en Charles Weerts overigens als 54ste aan had moeten vangen.

Met nog 45 minuten te gaan was het geluk aan de zijde van Iron Lynx, dat dankzij een safety car-situatie de opgelopen achterstand als sneeuw voor de zon zag verdwijnen en zo weer helemaal terug in de race kwam. Met nog minder dan een half uur te gaan werd het hele veld losgelaten voor de sprint naar de finish. Vahthoor had een aardige marge opgebouwd, maar het was Pier Guidi die de Belg negen minuten voor het einde alsnog te grazen wist te nemen. In Blanchimont ging de Italiaan met zijn Ferrari voorbij aan Vanthoor, om vervolgens na 24 uur racen met vier seconden voorsprong de zege te pakken.

Eerste Ferrari-zege sinds 2004

Pier Guidi deelde de #51 Ferrari 488 GT3 met Nicklas NIelsen en Come Ledogar. Het markeerde de eerste overwinning van Ferrari in de 24 uur van Spa sinds 2004. Het was tevens voor het eerst sinds de overwinning van Corvette in 2007 dat de zege in de Ardennen niet naar een Duitse autofabrikant ging.

Achter de Audi van Vanthoor ging de derde plaats naar de #95 Garage 59 Aston Martin van Marco Sorensen, Nicki Thiim en Ross Gunn. Het trio was op 84 seconden achterstand het laatste team dat nog in dezelfde ronde was gefinisht als de racewinnaar.

Frijns beste Nederlander

Beste Nederlander in de 24 uur van Spa was Robin Frijns. Samen met teamgenoten Nico Müller en Dennis Lind kwam de Maastrichtenaar als vierde aan de finish met de #37 Audi van Team WRT. Nick Tandy, Laurens Vanthoor en Maxime Martin kwamen als vijfde aan de finish in de KCMG Porsche, dat vorig jaar nog de zege pakte in de 24 uur van Spa. Tandy en Martin moesten het merendeel van de race voor hun rekening nemen, nadat Vanthoor halverwege de race in de paddock was aangereden door een quad en met verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis moest.