E-Prix van Kaapstad krijgt iconische locatie bij WK-stadion

De Formule E-organisatie voegde onlangs vier nieuwe locaties toe aan de kalender van 2021-2022. Naast Jakarta (Indonesië), Vancouver (Canada) en Seoul (Zuid-Korea) trekt het FE-circus volgend jaar naar de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Kaapstad. De eerste Formule E-race in dat land vindt plaats in februari 2022. Verondersteld wordt dat de promotor een contract heeft afgesloten voor vijf seizoenen.

Voor de Formule E-organisatie waren er twee belangrijke redenen om naar Zuid-Afrika te gaan: “Zuid-Afrika voldoet aan alle voorwaarden die we nodig hebben om een race te organiseren”, aldus Alberto Longo, medeoprichter van de elektrische raceklasse. “We willen naar iconische locaties die je echt heel snel in één beeld op televisie kunt herkennen. Kaapstad biedt ons echt een van de beste en indrukwekkendste locaties waar we ooit een race zullen houden. En dan het Zuid-Afrikaanse erfgoed voor autosport, ze houden van autosport. Het is een plaats waar elke serieuze en professionele motorsportserie een race moet rijden.”

De race zal plaatsvinden tijdens een vijfdaags 'E-Fest' met onder meer een top over klimaatverandering, een tweedaagse conferentie over e-mobiliteit en een golftoernooi waaraan de Formule E-coureurs en teambazen mee zullen doen.

Over de lay-out van het circuit is nog niets bekendgemaakt, behalve dan dat het niet - zoals bijvoorbeeld wel in Mexico-Stad - door het Cape Town Stadium loopt. Dat was oorspronkelijk wel het plan, maar volgens Iain Banner, de voorzitter van het plaatselijke organisatiecomité, is dit praktisch onmogelijk. Het stadion heeft een toegangspoort van 5,3 meter breed, waar een minimum breedte van 7 meter is vereist. “We zijn niet in staat om daar wat aan te doen. We zullen er in de toekomst naar kijken, maar het is een structureel probleem.”

En dus vindt de race buiten het stadion plaats, op een iconische locatie aan de kust waar de Atlantische en Indische Oceaan elkaar ontmoeten. “We zullen rond het stadion racen en tussen de Tafelberg en Robbeneiland. Het is een opwindend racecircuit dat door de oceanen omarmd wordt.”