Cassidy houdt Evans van tweede pole af in Londen, Frijns opnieuw achteraan

Met de titel al op zaterdag vergeven was er voor Jake Dennis nog weinig te winnen in de zestiende en laatste race van het negende seizoen van de Formule E. De 34-jarige Brit kroonde zich na een ijzersterk seizoen tot wereldkampioen in de elektrische raceklasse, maar liet in kwalificatiegroep A zien dat hij ook vandaag voor de zege wilde gaan. Nick Cassidy sloot de groep als snelste af met een rondetijd van 1.10.521 op de gedeeltelijke indoorbaan in Londen. Dennis, Sébastien Buemi en Sam Bird sloten aan en vormden de top-vier, waardoor zij doorgingen naar de kwartfinales. Voor Robin Frijns was het opnieuw een kwalificatie om te vergeten. In de ABT Cupra was hij acht tienden langzamer dan Cassidy, waardoor hij net als zaterdag elfde en laatste in groep A werd.

In kwalificatiegroep B waren het opnieuw Mitch Evans en Stoffel Vandoorne die een plek in de kwartfinale opeisten. Met hen gingen Norman Nato en Nico Müller mee, die zich zaterdag niet in de knock-outfase wisten te melden. Pascal Wehrlein liep een plekje op een halve tiende van een seconde mis en werd vijfde in de groep, waarin de eerste druppels al in bocht 16 vielen.

Deze resultaten leverde vier duels op: Buemi moest het opnemen tegen de kersverse wereldkampioen Dennis, Bird tegen Cassidy, Nato tegen Müller en Vandoorne tegen Evans. Buemi was in de Envision met name in de eerste sector sterker, maar uiteindelijk legde de Zwitser het af tegen de Andretti-coureur met een minimale marge van 0.018 seconde. Vervolgens rekende Cassidy af met Bird, die dankzij een moment geen kans maakte om door te gaan. Müller was in duel met Nato sterk bezig, maar kon het gat uiteindelijk niet dichten en moest Nato dus het plekje in de halve finale gunnen. Vandoorne zette alles op alles in zijn DS Penske, maar oogde niet op zijn gemak en verloor de strijd tegen Evans.

Daardoor kwamen Dennis en Cassidy tegenover elkaar te staan terwijl Evans, die zaterdag de pole-position pakte maar door een gridstraf van P6 moest starten, het moest opnemen tegen Nato. Cassidy was in de Envision nipt sneller dan de kampioen en had aan een tiende van een seconde genoeg om door te gaan naar het finaleduel. Daarin zou hij het opnemen tegen Evans, die Nato geen kans liet. Daardoor stond er voor de tweede keer dit weekend een duel tussen de Kiwi's te wachten. Waar Evans deze op zaterdag wist te winnen, was het nu Cassidy die de sterkere van de twee was en de pole-position voor race 2 in Londen opeiste. Hij pakt daarmee ook drie punten.

De tweede E-Prix van Londen begint rond 18.03 uur Nederlandse tijd.