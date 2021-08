De Vries voorafgaand aan FE-finale niet bezig met Formule 1

Mercedes-coureur Nyck de Vries weet de laatste tijd vele ogen op zich gericht. De 26-jarige Fries leidt – met nog één raceweekend te gaan – het Formule E-kampioenschap en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een zitje in de Formule 1 bij Williams. Dat team neemt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk afscheid van George Russell die de overstap lijkt te maken naar Mercedes. Voor het dan vrijkomende stoeltje bij Williams wordt een hele rits namen genoemd, onder wie dus De Vries die onlangs nog de hemel in werd geprezen door Mercedes F1-teambaas Toto Wolff.

De Vries is alle rumoer om hem heen natuurlijk niet ontgaan, maar zelf totaal niet bezig met Formule 1. In gesprek met Motorsport.com vertelde hij: “Weet je, ik heb gelezen wat jij hebt gelezen in de media. En het is duidelijk dat ik me zeer bevoorrecht en vereerd voel dat mensen over me praten en me linken aan Williams. En natuurlijk ben ik dankbaar voor Toto's woorden in de media. Maar tegelijkertijd ben ik echt heel gelukkig waar ik ben.”

De Vries doelt niet alleen op zijn vaste plek bij het Formule E-team van Mercedes, maar ook op zijn werk als test- en reservecoureur voor Toyota en zijn optredens voor Racing Team Nederland en G-Drive in het WEC en de ELMS. “Ik race formeel voor Mercedes, we kunnen vechten voor kampioenschappen en daarnaast doe ik ook aan endurance racen. Ik denk dat ik ook in die discipline een mooie toekomst voor me heb. Eigenlijk geniet ik van beide heel veel.”

Op het moment is hij vooral bezig met de titel in de Formule E. Die kan hij komend weekend op het Tempelhof Airport Street Circuit in Berlijn op zijn naam schrijven. De Vries leidt het kampioenschap met 95 punten, tweede staat landgenoot Robin Frijns met 89 punten en derde is Sam Bird met 81 punten. “Het winnen van het FE-kampioenschap zou echt de wereld voor me betekenen. Dat is de eerste soort van prioriteit”, aldus een vastberaden De Vries. “Of dat iets zou veranderen aan mijn toekomst, ik weet het niet. Maar uiteindelijk gaat het in sport om presteren en presteren, en je bent zo goed als je laatste race. Dus het maakt niet uit wat ik in mijn toekomst ga doen. Als ik dit jaar het kampioenschap zou winnen, zou dat altijd meer deuren en mogelijkheden openen voor mijn toekomst.”