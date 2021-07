Het ziet er meer en meer naar uit dat het Mercedes F1 Team aan het einde van het seizoen afscheid neemt van Valtteri Bottas. De fabrieksformatie kiest voor de jeugd door protegé George Russell de overstap van Williams te laten maken. Mercedes wil het plekje bij Williams graag laten innemen door een van de eigen junioren, zoals ook de deal met Russell tot stand kwam. Er zijn immers maar weinig plekken om een talent bij een F1-team te plaatsen.

Al enige tijd worden Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, beide uitkomend voor het Formule E-fabrieksteam van het merk met de ster, genoemd als kandidaten voor het plekje van Russell. F1-teambaas Toto Wolff gooide recent nog wat olie op het vuur: "Beide coureurs hebben het talent, de werkethiek en de intelligentie om in de Formule 1 te rijden. Beiden wonnen de belangrijkste juniorseries. Ze verdienen het allebei om in de Formule 1 te rijden en ik zou heel erg hopen dat ze hun weg terug kunnen vinden."

Onze collega's van Motorsport.com Italië hebben vernomen dat Mercedes intern besloten heeft dat de Nederlander de topkandidaat is voor het felbegeerde plekje. De Vries heeft zich de afgelopen jaren bewezen in de elektrische raceklasse en is daarnaast van zeer grote waarde als simulatorrijder van het F1-team.

De rijder uit Sneek schreef in 2019 de titel in de Formule 2 op zijn naam door Nicholas Latifi te verslaan. Een echte F1-kans diende zich nooit aan. Hij concentreerde zich vervolgens op de langeafstandsracerij en de Formule E. Bij Williams zou, als teamgenoot van diezelfde Latifi, het Formule 1-debuut alsnog mogelijk worden. De Vries reageerde afgelopen weekend tijdens de Formule E-ronde in Londen op de geruchten: "Ik heb het ook gelezen en het was voor jullie waarschijnlijk net zo'n verrassing als voor mij. Ik ben erg blij met Mercedes en de Formule E, en dit is waar ik wil slagen. Wat er in de toekomst op langere of middellange termijn gebeurt, weet ik niet."

Lange lijst aan kandidaten bij Williams F1 Team

Williams heeft aan interesse geen gebrek. Nico Hülkenberg en Daniil Kvyat hopen bij de Britse formatie hun Formule 1-loopbaan een vervolg te kunnen geven, terwijl Williams het zelf wel ziet zitten om Dan Ticktum te laten debuteren. Het bericht dat Mercedes graag De Vries een kans wil bieden, maakt ook de gesprekken tussen Bottas en Alfa Romeo een stuk logischer. Teambaas Jost Capito zei recent al: "Wij hebben iemand nodig die het team op termijn terug naar de top kan brengen, die het team ondersteunt en die het team kan leiden. Op dit moment zien we dat de interesse om voor Williams te rijden weer toeneemt en dat is alleen maar goed om te merken."

Voor De Vries staat er, buiten de F1-geruchten, al een druk maandje te wachten. De Fries staat met nog drie races te gaan aan de leiding in het Formule E-kampioenschap en komt later in augustus ook in actie tijdens de 24 uur van Le Mans.