Porsche volgend jaar in de Formule E verder met Wehrlein en Lotterer

Andre Lotterer rijdt al sinds de entree van Porsche in de Formule E – in het seizoen 2019-2020 – bij het team uit Stuttgart. Daarvoor was hij twee seizoenen in dienst van Techeetah. Opmerkelijk genoeg werd hij in elk FE-seizoen achtste in het eindklassement, maar dit jaar weet Lotterer geen indruk te maken: de 39-jarige coureur staat met nog twee races te gaan zeventiende. Zijn toekomst bij Porsche hing dan ook aan een zijden draadje. Er werd gespeculeerd dat hij volgend seizoen vervangen zou worden door Mitch Evans, maar de Nieuw-Zeelander heeft bij Jaguar bijgetekend. Lotterer is drievoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans en zal vermoedelijk Porsche gaan helpen bij het LMDh-programma van de Duitse sportautofabrikant. Hij reageerde verheugd op de contractverlenging. “Ondanks enkele opmerkelijke uitslagen dit seizoen, moeten we al onze doelen nog behalen. Daarom ben ik des te blijer dat Porsche mij de kans geeft om ook na het huidige seizoen bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het team.”

Oud-Formule 1-coureur Pascal Wehrlein reed twee seizoenen bij het Formule E-team van Mahindra Racing en debuteert dit seizoen voor Porsche. De Duitser staat elfde in het kampioenschap en zou zijn contract bij Porsche met meerdere jaren hebben verlengd. Hij was eerder dit seizoen dicht bij de eerste overwinning van het Duitse merk in de Formule E, maar werd na de door hem gewonnen E-Prix van Puebla (Mexico) gediskwalificeerd vanwege een administratieve fout. “Als nieuwkomer in het team voelde ik me vanaf het begin zeer welkom en op mijn gemak”, aldus Wehrlein. “We hebben veel bereikt in ons eerste seizoen samen en hebben ons stevig gevestigd in de Formule E. Ik ben erg blij dat ik in de toekomst deel kan uitmaken van dit geweldige team.”

Amiel Lindesay is eindverantwoordelijk voor het Formule E-programma van Porsche en zei: “We hebben als team dit seizoen enorme vooruitgang geboekt. Andre en Pascal hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze positieve ontwikkeling. We zijn blij dat we onze succesvolle weg samen voortzetten.”