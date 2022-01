De Vries begint subliem aan seizoen: "Opgelucht na fout van gisteren"

Nyck de Vries moest de eerste race van het achtste Formule E-seizoen als derde aanvangen, maar had niet lang nodig om in het spoor van zijn teamgenoot te komen. Bij de start passeerde hij meteen Jake Dennis, waarna beide Mercedes-coureurs afstand konden nemen van de rest van het veld. Een tweede plek leek het hoogst haalbare, maar een kolderiek moment voor leider Stoffel Vandoorne besloot anders. De Vlaming miste de activatie van de zogenaamde 'attack mode' en gaf door de wijdere lijn wel de leiding uit handen aan De Vries. Doordat de Nederlander nadien foutloos bleef, staat zijn derde Formule E-zege in de boeken en is hij 2022 uitstekend begonnen.

"Ik ben eerlijk gezegd vooral opgelucht. Gisteren maakte ik een fout en daarmee heb ik het een stuk lastiger gemaakt, zowel voor mijzelf als ook voor het team", laat De Vries meteen na zijn zege weten. Hij refereert met die woorden aan zijn crash tijdens de eerste vrije training. Onder listige omstandigheden raakte De Vries de muur met de achterkant van zijn elektrische Mercedes, waarna hij nagenoeg de hele training moest toekijken. "Dat maakte het moeilijker om onszelf goed voor te bereiden op vandaag, al hebben we onze trainingstijd vanochtend wel optimaal benut. De kwalificatie was ook goed en om nu te winnen én een één-tweetje te scoren als team, is fantastisch."

Het is zelfs een subliem resultaat voor Mercedes, al weet De Vries dondersgoed dat het verlies voor zijn teammaat een bittere pil is om te slikken. "Voor Stoffel is dit natuurlijk ongelukkig, vooral hoe het is gegaan met het activeren van de vermogensboost. Maar goed, ik ben wel heel blij voor ons hele team." Voor dat team is het een prachtig begin van wat het afscheidsjaar wordt in de elektrische raceklasse. Na dit seizoen stopt Mercedes als fabrieksteam, al heeft De Vries al eerder aangegeven dat hij zich liever focust op wat er voordien nog mogelijk is. "Hier werken we natuurlijk keihard voor. Het is in dit kampioenschap erg lastig om dergelijke resultaten te boeken en na gisteren had ik hier al helemaal voor getekend. Ik ben er enorm blij mee en hopelijk kunnen we deze lijn voortzetten."