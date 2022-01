Vandoorne laat FE-zege curieus glippen: "Gaf de positie zo aan Nyck"

Stoffel Vandoorne mocht de ouverture in Riyadh vanaf pole-position vertrekken en wist dat meteen te verzilveren met kopstart. Doordat het tempo in zijn elektrische Mercedes ook weinig te wensen over liet, leek de zege binnen handbereik. Vandoorne had van de concurrentie weinig te vrezen, maar van de activatie van zijn eigen ‘attack mode’ – een kunstmatig onderdeel in de Formule E – des te meer. Vandoorne nam de wijdere lijn niet naar behoren, liep zodoende de vermogensboost mis en zag De Vries via de ‘gewone’ racelijn langszij komen.

Het maakt dat Vandoorne op het podium niet de hoogste trede mocht beklimmen, maar genoegen moest nemen met P2. Een bittere pil, zo moest de Vlaming na afloop ook zelf concluderen. “Ik ben wel teleurgesteld, ja, ook zeker over de manier waarop. Maar aan de andere kant is het een goed teken om teleurgesteld te kunnen zijn met een tweede plek. Ik reed aan de leiding, had alles onder controle en het tempo zat er echt goed in. Maar ja, toen miste ik de activatielijn voor mijn tweede keer ‘attack mode’ en gaf ik de positie ik feite zo weg aan Nyck.”

Het maakt de eerste racedag een tikkeltje frustrerend voor Vandoorne, al weet hij dat de seizoensopener voor Mercedes als collectief wel een doorslaand succes is geweest. “Na dat ongelukkige moment hebben we elkaar echt gepusht en reden we samen weg van de rest van het veld. Met een één-tweetje is dit inderdaad een geweldige dag voor het team geweest. In dat opzicht mag ik ook weer niet al te teleurgesteld zijn. Om pole te pakken in de eerste keer met dit nieuwe kwalificatieformat en om tweede te eindigen in de race, is nog altijd een goed begin.”

Dat goede begin roept ook de vraag op of Mercedes dit Formule E-seizoen kan domineren zoals het merk ook in de Formule 1 kon in de beste dagen. Vandoorne rekent daar echter niet op, al is het maar omdat de klasse anders in elkaar zit. “Je kunt nooit opgelucht zijn in de Formule E. Het zit nou eenmaal in de aard van het kampioenschap dat het close en lang spannend blijft. Op het moment dat je ook maar iets verliest, staat er iemand anders klaar om te profiteren. Dat we de eerste race hebben gewonnen, biedt geen garanties voor wat komen gaat, al zullen we er wel alles aan doen om dit te herhalen. Op persoonlijk vlak probeer ik het dan natuurlijk nog iets beter te doen in de race."