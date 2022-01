De Vries wint eerste Formule E-race 2022 na bijzondere misser Vandoorne

Een kleine twee maanden voor de start van het Formule 1-seizoen is de elektrische tegenhanger alvast uit de startblokken geschoten in Saudi-Arabië. Net als een jaar geleden vormen de verlichte straten van Riyadh het decor voor de ouverture. Wereldkampioen Nyck de Vries heeft anno 2022 de schone taak om zijn titel te verdedigen, al kende zijn teamgenoot nog de beste uitgangspositie voor het eerste deel van de 'double header'. Stoffel Vandoorne wist zijn Mercedes vrijdagmiddag op pole-position te posteren en verzilverde dat bij het doven van de startlichten ook met kopstart.

Mercedes start voortvarend, malaise voor Frijns

Een blik in de spiegels leerde de Vlaming echter dat ook De Vries een bijzonder goede start kende. De Friese coureur stormde van zijn plek en wist Andretti-rijder Jake Dennis meteen te verschalken voor P2. Op gepaste afstand van de elektrische Zilverpijlen kwam Robin Frijns beduidend minder uit de startblokken dan zijn landgenoot. De Limburger mocht als zevende aan de eerste krachtmeting van het jaar beginnen, maar verloor bij de inleidende beschietingen meteen twee stekken.

Dat was echter nog maar klein bier vergeleken met de problemen voor Antonio Felix da Costa. De kampioen van het seizoen 2019-2020 moest zijn DS Techeetah-bolide al na één ronde de pits in sturen en ging zo de boeken in als allereerste uitvaller van het jaar. Het zou echter niet lang duren voordat de Portugees in de boeg met uitvallers gezelschap kreeg en wel van Oliver Rowland. De Brit was het weekend in Saudi-Arabië ijzersterk begonnen, maar vond zijn Waterloo op vrijdagavond al rap door contact met Frijns. De Nederlander tikte Rowland van achteraan aan, hetgeen Frijns zelf een drive through penalty zou opleveren en voor zijn tegenstrever meteen einde oefening bleek.

Het voorval zorgde er overigens ook voor dat de splinternieuwe safety car van Porsche voor het eerst de baan op mocht en dat de nieuwe Formule E-regels in de praktijk werden gebracht. Zo werd in het verleden nog een deel van de energie ingehouden bij een safety car-fase, maar is dat anno 2022 vervangen door een soort blessuretijd - vergelijkbaar met het voetbal - aan het einde van de race.

Vandoorne laat zege door vingers glippen, De Vries profiteert optimaal

Bij de herstart na dit intermezzo leek Vandoorne vrolijk verder te gaan met waar hij mee bezig was: de race domineren. Niets leek de Belg van de zege te kunnen houden, maar dat was buiten een vrij surreëel moment gerekend. De voormalig F1-coureur wilde zijn 'attack mode' activeren door de wijdere lijn te rijden, maar miste die op curieuze wijze. Het effect bleek dat hij zonder vermogensboost zat en de leiding nogal knullig moest laten aan De Vries. Toen het Mercedes-duo een ronde later wél collectief de boost activeerde, bleek De Vries helemaal spekkoper. De coureur uit Sneek pakte het buitenkansje met beide handen aan en liet zich de kaas niet meer van het brood eten.

De man met startnummer 17 reed ondanks verwoede pogingen van Vandoorne in de slotfase naar zijn derde Formule E-zege en is zijn jacht op titelprolongatie op de best mogelijke manier begonnen. Vandoorne legde in de slotminuten nog wel een indrukwekkend tempo aan de dag, maar heeft zijn foutje aan het eind van de rit duur moeten bekopen. Het is bijzonder zuur voor de Belg, maar mag de pret bij Mercedes als geheel niet drukken. Zo stond er werkelijk geen maat op het merk dat eind dit jaar afzwaait in de Formule E en moest de concurrentie het doen met de kruimels.

De grootste kruimel in de vorm van P3 is voor Dennis weggelegd. De Brit zag Porsche-piloot André Lotterer in de openingsfase toeslaan, maar wist de laatste podiumstek tien minuten voor het vallen van de vlag terug te pakken. Het tempo van de Duitser stortte daarna helemaal in, waardoor hij het zwart-wit geblokt pas als dertiende zag. Dat was overigens nog altijd drie plekken voor de neus van Frijns, die na zijn drive through penalty voor een kansloze missie stond en in Saudi-Arabië genoegen moest nemen met P16. Geluk bij een ongeluk is dat de herkansing morgen al volgt.

