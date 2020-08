Zendeli pakt F3-pole in Spa, Verschoor klokt zesde tijd

Zendeli was er als de kippen bij toen de lichten aan het eind van de pitstraat op groen sprongen. Alle coureurs zochten ijverig naar een goede slipstream op het snelle circuit, maar uiteindelijk bleek een rondje zonder vuile lucht en andere afleiding een betere optie. Zenedli klokte in zijn eerste vliegende ronde een 2.05.393 en dat was genoeg voor pole-position.

De snelste tijd van Zendeli kwam door een regenbui op de achterkant van het circuit niet meer in gevaar. Ondanks dat enkele coureurs nog met nieuwe slicks aan een run begonnen, was het onmogelijk om tot een snellere tijd te komen.

Theo Pourchaire eindigde op twee tienden als tweede voor Alexander Smolyer. Klassementsleider Logan Sargeant eindigde als vierde terwijl David Beckmann de top-vijf compleet maakte. Richard Verschoor zette zijn wagen op de zesde plaats, hij was nipt rapper dan Liam Lawson en Oscar Piastri.

Bent Viscaal had geen beste kwalificatie. Hij eindigde op de 28ste plaats nadat hij opgehouden werd in het verkeer geen competitief rondje kon rijden. Met een 2.2.0969 viel hij eveneens buiten de 107 procents-regel, maar hij zal desondanks wel toestemming krijgen om mee te doen aan de race. Dennis Hauger en Michael Belov waren de andere coureurs die geen tijd noteerden. Die laatste zorgde gedurende de sessie nog voor een rode vlag nadat hij zijn Charouz-bolide achterstevoren in de bandenstapels bij Pouhon parkeerde.

Uitslag FIA Formule 3 Spa-Francorchamps - Kwalificatie