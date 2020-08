Eerste Formule 3-zege Zendeli in België, Verschoor tiende

De kwalificatie werd verstoord door een rode vlag en een regenbui en mede daardoor kon Zendeli vrijdag al zijn eerste pole-position pakken. De Duitser behield bij de start eenvoudig de leiding, terwijl ART-coureurs Pourchaire en Alex Smolyar aansloten op P2 en P3. Meteen sloeg Zendeli een klein gaatje richting de ART-coureurs, totdat de virtual safety car de race in ronde 3 neutraliseerde. De reden voor de neutralisatie was de spin van Alessio Deledda, die zijn auto in de grindbak parkeerde en vervolgens niet meer wegkwam.

In de vijfde ronde werd de race weer vrijgegeven en meteen sloeg Beckmann toe in de strijd om P3. Hij passeerde Smolyar, die hem in de volgende ronde op Kemmel Straight weer inhaalde. Een ronde later counterde Beckmann weer, waardoor hij de derde positie definitief overnam. Vooraan waren Zendeli en Pourchaire al gevlogen, waarbij Pourchaire het tempo van de Trident-coureur niet kon volgen. Na zeventien ronden kwam Zendeli met vier seconden voorsprong over de finish om zijn eerste F3-zege te boeken. Op het podium werd hij vergezeld door Pourchaire en teamgenoot Beckmann.

Smolyar werd op ruime achterstand vierde en bleef Oscar Piastri voor. De Prema-coureur werkte zich vanaf de achtste startpositie langzaam maar zeker naar voren door onder andere Verschoor voorbij te gaan. In de slotfase profiteerde hij van problemen bij kampioenschapsleider Logan Sargeant, die vanaf de vijfde plek terugviel naar P8 bij de finish. Daartussen eindigden Frederik Vesti en Olli Caldwell op de zesde en zevende positie, terwijl Liam Lawson en Verschoor op P9 en P10 de laatste punten scoorden. De MP Motorsport-coureur start daardoor zondag van pole-position in de tweede race. Bent Viscaal, de tweede Nederlander in het veld, kon vanaf startpositie 29 weinig potten breken en eindigde als 23ste.

Uitslag Formule 3 Spa-Francorchamps - Race 1