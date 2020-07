Red Bull Ring F3: Pole voor Vesti en Prema

Sargeant lag aan de leiding toen de sessie met vijf minuten te gaan op rood werd gezet voor een technisch probleem bij Igor Fraga. De Amerikaan kon zijn Prema-wagen echter niet meer opgestart krijgen voor het slotakkoord en verloor daardoor de kans om zijn tijd te verbeteren en zijn koppositie te behouden.

Vesti ging in zijn allerlaatste ronde onder de tijd van zijn Prema-teamgenoot met 0.123. Ook Trident-man Beckmann ging nog sneller en zette zich op de eerste startrij met een tweede tijd. Sargeant was zo derde gevolgd door de derde Prema van Oscar Piastri, de kampioenschapsleider. Théo Pourchaire was vijfde voor ART Grand Prix, gevolgd door de tweede Trident van Lirim Zendeli, Alex Peroni en Olli Caldwell.

Richard Verschoor was de beste Nederlander op plaats elf. MP Motorsport-collega Bent Viscaal was zeventiende.

Kwalificatie F3