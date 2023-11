Er kloppen veel jonge coureurs op de deur van de Formule 1, maar veel plaats is er niet. Mercedes-junior Frederik Vesti is een van de veelbelovende talenten in de Formule 2 en maakt nog kans op de F2-titel. Hij kreeg in Abu Dhabi de kans om in de Mercedes W14 van Lewis Hamilton te stappen in de eerste vrije training. Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer te spreken over de 21-jarige Deen. "Frederik is geweldig", zegt Wolff tegen Sky Sports. "Hij heeft een erg goed seizoen achter de rug en is betrouwbaar. Hij heeft simulatorwerk verricht en doet het erg goed. Hij heeft gedaan wat we van hem gevraagd hebben in de vrije trainingen en is een echt goede jongen."

Toch zijn er niet veel zitjes beschikbaar op de Formule 1-grid. Voor 2024 staat alleen nog een vraagteken achter het Williams-zitje van Logan Sargeant terwijl Mercedes ook nog Mick Schumacher in het team heeft opgenomen en aan een zitje in de F1 wil helpen. De contracten van Hamilton en George Russell lopen echter tot en met 2025, waardoor zij niet zomaar bij het topteam terechtkomen. Wolff vindt het 'jammer' dat er een soort opstopping is voor jonge coureurs. "Als je kijkt naar een aantal jongens die in VT1 reden, dan zijn er een paar die een plek op de Formule 1-grid zouden verdienen. Maar op dit moment is er een soort opstopping."

Bij Williams heeft Mercedes nog wel een kleine doorgang, aangezien daar nu voormalig Mercedes-hoofdstrateeg James Vowles aan het roer staat. Heeft Wolff met Mercedes nog invloed op de rijderskeuze daar? "Toen ik twaalf of dertien jaar geleden bij Williams zat, wilde ik altijd dat Frank [Williams] zelf zou beslissen over de rijders die hij wilde, zonder inmenging van een soort van grote broer", legt de Oostenrijker uit. "Daarom heb ik dat altijd gerespecteerd. We hebben nooit een motorendeal gehad waardoor wij ergens een coureur konden stallen. Het is aan James [Vowles] om te bepalen wat goed is voor hem."

Een oplossing voor het gebrek aan plaatsen op de grid voor jonge coureurs, zou een extra team zijn. Andretti heeft al goedkeuring van de FIA, maar stuit op veel weerstand van de Formule 1-teams. Ook Mercedes heeft zich regelmatig uitgesproken tegen een elfde team op de grid. Ook al zou dat een oplossing zijn voor dat probleem, laat Wolff duidelijk blijken dat hij er niet echt op zit te wachten. "Ja, het zou fantastisch zijn", antwoordt de Mercedes-teambaas op een duidelijk sarcastische toon op de opmerking dat hij dan graag Andretti op de grid zou willen zien. "Dan zouden we daar de jonge coureurs kunnen neerzetten."