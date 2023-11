Al bij de start gebeurde er veel. Frederik Vesti leek toe te slaan in bocht één, maar Enzo Fittipaldi hield de leiding in handen. Richard Verschoor sloot aan, rook heel even aan de eerste plaats, maar moest zich tevreden stellen met P3. Isack Hadjar nam ook deel aan het gevecht en greep P2. Achterin was Juan Manuel Correa het grote slachtoffer, want na een touché met Victor Martins was het einde verhaal voor hem. De safety car volgde.

Terwijl de FIA bekendmaakte dat de safety car naar binnen zou gaan konden ze zich ook opmaken voor heel wat onderzoeken. Zane Maloney stond bij de stewards op het bord, ook Martins werd voor dat incident onderzocht. Het contrast bij de herstart was groot, want er gebeurde bijzonder weinig: alleen in het achterveld gebeurde het een en ander. Verschoor verloor wel een plekje aan Vesti, waardoor de Deen zijn titelaspiraties nog wat kracht bijzette. Pourchaire moest zijn slechte startpositie omzetten naar punten, maar dat bleek in de openingsfase een onmogelijke opgave te zijn. Verder dan P9 kwam de Fransman niet, waardoor punten uit zicht bleven. Pas in ronde acht ging de Sauber-junior voorbij aan Kush Maini, waarmee een puntje in handen kwam. Een ronde later sloeg de kampioenschapsleider opnieuw toe nadat hij voorbij Ayumu Iwasa was geknald.

Fittipaldi kon vooraan langzaam wegsluipen bij Hadjar, waar Vesti ronde na ronde dichterbij kwam. Onder aanmoediging van zijn team snelde de 21-jarige Vesti voorbij aan zijn collega en het was duidelijk dat de Prema-coureur meer wilde. In no-time reed hij weg bij Hadjar, die ook nog eens onder druk van Verschoor kwam te staan. In de dertiende ronde sloeg de Nederlandse coureur toe om zo op podiumkoers te zitten. Hadjar voelde daarna direct de hete adem van Dennis Hauger in zijn nek, want in korte tijd kwam de Noor dicht in zijn slipstream. Ditmaal kon Hadjar het tempo iets beter controleren, want Hauger moest lang tegen de achtervleugel van de Hitech aankijken. Pas in de absolute slotfase greep Hauger nog de vierde tijd.

Fittipaldi leek lange tijd naar de zege te cruisen, maar met nog vijf ronden op de teller raakte Vesti dichter en dichter bij de Braziliaan. Zelfs de DRS ging bij de Prema open. De banden van Fittipaldi leken compleet aan gort te zijn en zijn Deense concurrent had nog meer in de Pirelli's zitten. In de twintigste ronde greep Vesti de leiding, waarmee de apotheose van het kampioenschap zondag in de hoofdrace nog ongelooflijk spannend gaat worden. Pourchaire hielp daar ook bij, want verder dan een toch ietwat teleurstellende zevende stek - en daarmee twee punten - kwam de ART-rijder niet.

Zondag om 10.15 uur Nederlandse tijd begint F2 aan de ontknoping van het seizoen. Zestien punten zit er tussen Vesti en Pourchaire. Erstgenoemde coureur moet dus op een klein wonder hopen.

De volledige uitslag van de Formule 2 spintrace in Abu Dhabi