Met de sensationele overstap van Lewis Hamilton naar het Ferrari F1 Team aanstaande, heeft Mercedes er een hoofdpijndossier bij. Wie moet de legendarische Brit opvolgen in het seizoen 2025? Met George Russell heeft het topteam al een potentiële titelkandidaat in huis, waardoor er afgewogen moet worden wat voor type rijder er naast hem geplaatst moet worden. Een ding is zeker: ideale kandidaten als Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris en Oscar Piastri zijn vanwege hun huidige contracten uitgesloten. Wie blijven er dan over? Motorsport.com zet de opties op een rij.

De meest logische keuze?

Een van de namen die zeker op de lijst van Mercedes zal staan, is Alexander Albon. De Thai heeft zich na zijn mislukte Red Bull-avontuur sterk hersteld bij Williams. Daar is hij uitgegroeid tot de absolute teamleider, iets wat ook gezien wordt door andere teams. Bovendien zijn de banden tussen het Britse team uit Grove en de Duitse fabrikant uitstekend. Mercedes levert al jaren motoren aan Williams, en daarnaast is voormalig Mercedes-topman James Vowles nu teambaas bij de middenmoter. En minstens zo belangrijk: naar verluidt loopt het contract van Albon eind 2024 af, waardoor hij zonder problemen de stap richting het merk met de ster kan maken.

Met deze keuze zou Mercedes zich verzekeren van een ervaren en solide line-up. Dat is een weg die het team graag bewandelt, aangezien er in het verleden zelden gekozen is voor onervaren coureurs.

De makkelijkste weg

Misschien wel de makkelijkste optie: een ruildeal met Ferrari. Hamilton naar Maranello, Carlos Sainz die de omgekeerde weg bewandelt. De Spanjaard heeft in dienst van de Scuderia bewezen de druk van een topteam aan te kunnen. Zo was hij in 2023 de enige niet-Red Bull die een race won. Dat deed hij bovendien op knappe wijze, door in de slotfase van de race in Singapore achtervolger Lando Norris DRS te geven zodat de aanstormende Mercedessen geen gevaar konden vormen. Met dat sterke staaltje tactisch vernuft opende hij de ogen van velen.

Sainz eindigde op slechts zes punten van teamgenoot Charles Leclerc in de WK-eindstand en is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een betrouwbare kracht. Zijn werkethos past uitstekend bij Mercedes, al liggen er meer kapers op de kust. Audi ziet in Sainz namelijk de ideale coureur voor hun nieuwe F1-project. Garantie op succes is er nergens, maar het zou niet gek zijn als de Madrileen ervoor kiest om naar Mercedes te gaan in plaats van het nieuwe en uitdagende project van Audi.

De droom van velen

Fernando Alonso terug bij een topteam, met mogelijk kansen op overwinningen en misschien zelfs wel meer? Ondanks zijn leeftijd heeft de rijder uit Oviedo bewezen nog altijd prima mee te kunnen met de jonge honden in de sport. En ondanks de grootse plannen van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, zal Alonso een lastige keuze moeten maken als topfabrikant Mercedes aanklopt.

De vraag is echter of Mercedes dit zelf ziet zitten. Men ziet in George Russell de wereldkampioen van de toekomst, en in het verleden is al gebleken dat Alonso zich niet altijd schikt naar het teambelang. En je zou denken dat de jaren op een gegeven moment toch ook voor Alonso gaan tellen. Hij wordt dit jaar immers al 43 jaar. Bovendien is hij met afstand de duurste optie.

Kippenvel gegarandeerd

Een Schumacher in een Mercedes, emotioneel gezien de mooiste optie. Mick Schumacher moest na twee matige seizoenen in dienst van Haas het Formule 1-veld ruimen, maar is nog altijd nauw betrokken bij Mercedes F1. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael zoekt dit jaar zijn in het World Endurance Championship, maar heeft al meerdere malen laten weten zijn Formule 1-droom nog niet in de ijskast te hebben gezet.

Het vertrouwen binnen Mercedes in de jonge Duitser is nog altijd torenhoog. De salariseisen zullen te overzien zijn, en hij is beschikbaar. Het merk met de ster zou met Schumacher kiezen voor een duidelijke twee rijder naast teamleider Russell. Dat zal de rust binnen de formatie ten goede komen. Het is echter wel de vraag of Schumacher voldoende kan toevoegen om ook in het constructeurskampioenschap een rol van betekenis te spelen.

Te groot risico?

Als Mercedes eens goed in de eigen rijderspool kijkt, zitten daar ook wat interessante namen tussen. Een daarvan is Frederik Vesti, al enkele jaren lid van het Mercedes-opleidingsprogramma. De 22-jarige Deen greep in 2023 net naast de Formule 2-titel, maar maakte in Mexico wel zijn officiële Formule 1-debuut in de eerste vrije training. Intern heeft men een hoge pet op van de jongeling, die in 2024 uit gaat komen in het ELMS. De andere interessante naam is Andrea Kimi Antonelli. De pas 17-jarige rijder wordt gezien als absoluut toptalent. Afgelopen jaar won hij de FRECA-titel, in 2024 maakt hij zijn debuut in de Formule 2.

In beide gevallen is het de vraag in hoeverre Mercedes de gok durft te wagen. Het is niet ‘des Mercedes’ om een rookie binnen te brengen bij het topteam. Kijk maar naar Russell, die drie jaar moest rijpen bij achterhoedeteam Williams.

De dark horse

Een optie die ook niet volledig uitgesloten moet worden, is Esteban Ocon. De Fransman heeft een verleden bij Mercedes, waar hij jarenlang als junior onder contract stond. Aangezien hij geen zicht had op een topzitje bij het fabrieksteam, vertrok hij naar Alpine. De banden met het merk met de ster zijn echter nog altijd prima in orde. Ocon zal niet bovenaan de wensenlijst staan, maar de voorbije jaren heeft hij bewezen mooie resultaten te kunnen boeken.

Kortom, het aantal opties is niet enorm. Toch zitten er een aantal serieuze kandidaten bij om de overstap naar Brackley te maken.

