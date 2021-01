ART bevestigt Sauber-junior Pourchaire voor F2-seizoen 2021

Pourchaire kwam uiteindelijk maar drie punten tekort voor de Formule 3-titel, die gewonnen werd door de Australiër Oscar Piastri. De coureur uit Grasse reed in de F3 eveneens voor ART Grand Prix en blijft voor zijn eerste seizoen in de Formule 2 dus bij hetzelfde team.

“Ik ben erg blij dat ik door kan gaan bij ART Grand Prix”, reageerde Pourchaire, die in 20219 twee overwinningen scoorde in de F3. “Dit team heeft me vorig jaar de kans gegeven om in de Formule 3 te racen en brengt me nu tot aan de voordeur van de Formule 1. Mijn doel is dit jaar niet anders dan anders: meedoen aan de top. Ik voel me helemaal klaar voor het aankomende seizoen. Ik zal waarschijnlijk de jongste coureur in het kampioenschap zijn. Ik hoop veel ervaring op te doen en gedurende het seizoen goede progressie te boeken.”

Pourchaire deed eind vorig jaar alvast wat ervaring op in de Formule 2. Met HWA Racelab nam hij deel aan de twee raceweekenden in Bahrein. Pourchaire werd zo de jongste coureur die aan de start van een Formule 2-race kwam. ART Grand Prix-baas Sebastien Philippe spreekt van een grote, maar logische stap om Pourchaire nu een volledig seizoen in de F2 te laten rijden. “De progressie die Theo sinds zijn debuut in de autosport heeft gemaakt, is verbluffend. Na in 2019 kampioen te zijn geworden in de Formule 4 werd hij vorig jaar tweede in de Formule 3. Buiten dat eindresultaat heeft hij veel indruk op het team gemaakt met hoe hij zich ontwikkeld heeft in een lastige klasse temidden van een extreem competitief veld", aldus de CEO van ART Grand Prix. "Voor Theo viel er niets meer te winnen door een tweede seizoen in de F3 te doen en de stap naar de Formule 2 is dan ook de logische volgende stap in onze samenwerking. Het is een grote stap, maar met zijn talent, vastberadenheid en leergierigheid weet ik zeker dat hij hem succesvol kan nemen.”