Van Hoepen pakt bij debuut pole voor F3-sprintrace in Bahrein

In het voorportaal van de Formule 1 verricht ook de Formule 3 dit weekend in Bahrein de aftrap van het nieuwe seizoen. Na de enige vrije training op donderdagochtend werd de focus 's middags naar de eerste kwalificatie van het jaar verlegd. De coureurs kregen daarin 30 minuten de tijd om een zo snel mogelijke tijd te rijden, in de hoop dat die rondetijd genoeg is om mee te doen om de pole-position.

De snelste tijden werden in de absolute slotfase van de F3-kwalificatie gereden. Dino Beganovic eiste een hoofdrol voor zich op door uiteindelijk naar 1.46.431 te snellen en zich daarmee te verzekeren van de pole-position voor de hoofdrace op zaterdag. De Zweed van Prema Racing - die onderdeel is van het opleidingsprogramma van Ferrari - was een ruime tiende sneller dan Williams-junior Luke Browning en teamgenoot Gabriele Mini. Op ruim drie tienden achterstand volgde het trio van Trident, met Sami Meguetounif voor Santiago Ramos en Leonardo Fornaroli. Tim Tramnitz was op P7 de beste rijder van MP Motorsport, terwijl Christian Mansell, Arvid Lindblad en Max Esterson de top-tien completeerden.

De Nederlandse inbreng onder de coureurs komt in 2023 van Laurens van Hoepen, die zijn debuut maakt in het voorprogramma van F1. De 18-jarige coureur uit Wassenaar werd eind 2023 al tiende in de Grand Prix van Macau en begon in Bahrein ook sterk aan zijn eerste volledige F3-seizoen. Uiteindelijk noteerde Van Hoepen de twaalfde tijd op het Bahrain International Circuit. Doordat de top-twaalf van de kwalificatie-uitslag wordt omgedraaid voor de startopstelling van de sprintrace, mag de ART Grand Prix-coureur vrijdag meteen vanaf pole-position beginnen.

De sprintrace van de Formule 3 in Bahrein begint vrijdag om 11.15 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 3 Bahrein - Kwalificatie