Podium voor Van Hoepen in sprintrace F3 Australië

Omdat Laurens van Hoepen in de kwalificatie de twaalfde tijd had genoteerd, mocht de 18-jarige Nederlander in de Formule 3-sprintrace van pole starten. Hij kreeg het niet makkelijk, aangezien hij de eerste ronden van de race Hitech-coureur Martinius Stenshorne achter zich moest zien te houden terwijl thuisheld Christian Mansell op de derde positie goed zicht had op dat duel. Van Hoepen moest na een inhaalactie van Stenshorne de leiding even uit handen geven, maar enkele bochten later sloeg de ART-coureur terug. Het gevecht bleef even doorgaan, totdat in ronde vijf Stenshorne definitief voorbij Van Hoepen ging.

De Noor begon vervolgens weg te rijden en had halverwege de race een voorsprong van 2,5 seconden opgebouwd. Arvid Lindblad had intussen de weg naar voren ingezet en was niet alleen Mansell, maar ook Van Hoepen gepasseerd voor de tweede plek. De Brit, die de sprintrace in Bahrein won, begon vervolgens het gat naar Stenshorne te verkleinen en werd in ronde 14 geholpen door een safety car-fase vanwege de gestrande Tasanapol Inthraphuvasak, die na een incident met Tommy Smith vast kwam te zitten in de grindbak van bocht 1.

Stenshorne koos echter een goed moment voor de herstart en had zo weer een gat naar Lindblad, die daardoor niet direct kon aanvallen. In ronde 18 keek de Brit nog even, maar uiteindelijk slaagde Stenshorne er opnieuw in om een kleine voorsprong op te bouwen en vervolgens op 1,6 seconde voorsprong de zege in de sprintrace te pakken. Kort achter Lindblad kwam Van Hoepen als derde over de streep. Het is zo het tweede podiumplek voor Van Hoepen, die in de sprintrace in Bahrein al de tweede plaats had veroverd.

Door het tijdsverschil met Melbourne is later vandaag nog de hoofdrace van de Formule 3 te volgen. Deze begint rond 23.05 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 3-sprintrace Australië