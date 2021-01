Ferrari-junior Armstrong blijft in Formule 2 en verkast naar DAMS

Na een tweede plek in het Formule 3-kampioenschap van 2019 maakte Marcus Armstrong in 2020 promotie naar de Formule 2. Hij werd door Ferrari bij ART Grand Prix gestald, waarmee hij in Oostenrijk een sterk debuut kende in die klasse. Daarna volgde echter een moeizame periode voor de Nieuw-Zeelander, die tussen de vijfde en zestiende race van het seizoen geen enkel punt scoorde maar zich daarna weer enigszins herstelde. Na afloop van het F2-seizoen testte Armstrong vervolgens voor DAMS en dat team geeft hem in 2021 de kans om zich opnieuw te bewijzen en in de voetsporen te treden van Romain Grosjean, Davide Valsecchi en Jolyon Palmer. Zij wonnen de GP2-titel in dienst van DAMS.

“De samenwerking met DAMS zat er al aan te komen, want vorig seizoen was er al interesse”, geeft Armstrong toe. DAMS en hij hebben hoge verwachting voor 2021. “In de korte tijd die ik met het team heb gewerkt is het duidelijk geworden dat zij het beste naar boven brengen in mensen en dat ze de bronnen hebben om mij te geven wat ik nodig heb. We mikken op de titel. We hebben besproken dat het niet in mijn belang is om tweede te worden en daar waren ze het mee eens, want zij hebben exact hetzelfde doel. Met de sterke tegenstand wordt het zeker niet makkelijk, maar ik heb het gevoel dat ik bijzondere dingen kan doen als ik in de juiste omgeving met een geweldig team zit.”

Die doelstellingen wordt kracht bijgezet door Gregory en Oliver Driot, de eigenaren van DAMS. “Marcus reed voor ons tijdens de test in Bahrein en gaf daar geweldige feedback aan de engineers. Het was goed voor hem om het team nog voor de start van het seizoen 2021 te leren kennen en tot nu toe is alles positief verlopen. Dit is Marcus’ tweede jaar in de F2 en hij heeft grote doelstellingen, evenals DAMS. We wonnen in 2019 de titel bij de teams en we willen graag terugkeren aan de top. We kijken enorm uit naar de start in Bahrein.” Wie komend seizoen de teamgenoot van Armstrong wordt bij DAMS is nog niet bekend.

HWA met twee F2-debutanten in 2021

HWA weet inmiddels wel welke coureurs het inzet tijdens het aanstaande Formule 2-seizoen, dat tussen 26 en 28 maart aanvangt in Bahrein. Het team heeft ervoor gekozen om twee Italiaanse coureurs uit de Formule 3 te laten promoveren, namelijk Matteo Nannini en Alessio Deledda. De 26-jarige Deledda kwam afgelopen jaar voor het tweede seizoen op rij uit voor Campos in de F3, maar in achttien races scoorde hij geen enkel punt. De pas 17-jarige Nannini, het neefje van voormalig F1-coureur Alessandro Nannini, debuteerde in de klasse en stond in Spanje op het podium tijdens de sprintrace. Hij combineert het programma in de Formule 2 met een volledig seizoen in de Formule 3, waar hij ook voor HWA aan de start verschijnt, en rijdt zodoende dus 45 races in 2021.