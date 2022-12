Ganassi trekt debutant Armstrong aan voor parttime programma in 2023

Geheel verrassend is het niet dat Marcus Armstrong na drie seizoenen Formule 2 de overstap waagt naar IndyCar, al komt zijn contract bij Ganassi wel enigszins als een surprise. De 22-jarige coureur testte in oktober voor Dale Coyne Racing en was daarvoor en daarna in gesprek met het team om gekoppeld te worden aan David Malukas. Dat IndyCar-debuut komt er alsnog in 2023, al gaat Armstrong niet aan de slag bij Coyne. De keuze is uiteindelijk gevallen op Chip Ganassi Racing, dat aan het eind van het afgelopen seizoen afscheid nam van zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson.

Armstrong neemt komend jaar plaats in de auto met startnummer 11 en gaat twaalf races rijden op reguliere circuits en stratencircuits. Het is nog onduidelijk of Ganassi de bolide ook gaat inzetten op ovals en wie die taak eventueel voor zijn rekening gaat nemen. Nieuw-Zeelander Armstrong wordt bij Ganassi gekoppeld aan landgenoot en zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon, 2021-kampioen Alex Palou en voormalig F1-coureur Marcus Ericsson. Vooral naar de samenwerking met Dixon kijkt de nieuwkomer uit. "Ik ben verheugd onderdeel te worden van IndyCar en in het bijzonder van Chip Ganassi Racing, want het is een iconisch en succesvol team", zegt Armstrong. "Als Kiwi zag ik Scott Dixon met dit team altijd successen boeken in dit kampioenschap, dus op persoonlijk niveau is dit best bijzonder voor mij. Ik ben een harde werker die zich iedere dag probeert te verbeteren. Met de kennis en het personeel dat dit team heeft, kijk ik enorm uit naar het aangaan van deze uitdaging."

Zoals gezegd is nog onduidelijk wie de vijf races op ovals gaat afwerken in de auto met startnummer 11 van Ganassi. Ryan Hunter-Reay, de kampioen van 2012 en Indy 500-winnaar van 2014, is in beeld vanwege zijn rol als ontwikkelingscoureur bij het team. Tot op heden heeft die rol echter vooral betrekking gehad op de sportscar-activiteiten. Een andere kandidaat lijkt tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato te zijn. Eerder gaf de Japanner echter aan dat hij eigenlijk alleen voor Dale Coyne Racing wil uitkomen en bij voorkeur ook alleen op de ovals.