De afgelopen twee IndyCar-seizoenen racete Marcus Armstrong voor topteam Chip Ganassi Racing. Die formatie zette afgelopen jaar nog vijf auto's in, maar komend seizoen blijven er slechts drie over. Het heeft de Nieuw-Zeelander doen besluiten zijn heil elders te zoeken en met succes, want donderdag is zijn overstap naar Meyer Shank Racing bevestigd. Dat team gaat volgend seizoen opvallend genoeg juist een technische samenwerking aan met Ganassi. Bij MSR komt Armstrong aan de zijde van Felix Rosenqvist te rijden. De Zweed heeft recent al een meerjarig contract getekend bij het team.

"Ik ben heel trots dat ik me in 2025 bij Meyer Shank Racing voeg", zegt Armstrong over zijn overstap naar de renstal van Jim Meyer en Mike Shank. "Vanaf ons eerste gesprek was hun passie voor prestaties en hun zorgvuldige werkethiek duidelijk te zien en ik wil ze dan ook bedanken voor deze kans. Ik kijk ernaar uit om iedereen bij MSR tijdens de winterperiode te leren kennen, met als doel om een vliegende start te beleven tijdens de eerste race van het seizoen in St. Pete."

Armstrong maakte in 2022 met Ganassi zijn debuut in de IndyCar Series, nadat hij daarvoor de ladder richting de Formule 1 had beklommen met onder meer drie seizoenen in de Formule 2. In zijn eerste seizoen reed de coureur uit Christchurch alleen op de stratencircuits en road courses, maar desondanks werd hij wel rookie of the year. Afgelopen seizoen werkte Armstrong wel een volledige campagne af, die hij op de vijftiende positie afsloot. Zijn beste klassering was een derde plaats in Detroit, plus nog vier top-vijf-klasseringen. Zelf gaf hij aan tevreden te zijn over zijn ontwikkeling. "Dit jaar kwam ik dichter in de buurt van waar ik qua prestaties wil staan, met onder meer mijn eerste races op ovals. Ik kijk ernaar uit om mezelf met MSR naar hogere klasseringen te knokken", vervolgt hij. "We willen vooraan meedoen, vechten om overwinningen en ik denk dat we daar de ingrediënten voor hebben."