Waarom IndyCar de kalender niet zomaar wil uitbreiden tot 20 races

Kort na afloop van het IndyCar-seizoen 2022 maakte de Amerikaanse klasse bekend dat er in 2023 opnieuw zeventien races georganiseerd worden. Het afgelopen seizoen bestond uit hetzelfde aantal races en de enige verandering richting het volgende seizoen is dat Nashville en de tweede race op de road course van Indianapolis van plek zijn gewisseld. Het gaat verder dus om dezelfde zeventien evenementen als die in 2022 verreden werden, maar dat wil niet zeggen dat er geen interesse is van nieuwe locaties of oude bekenden die geen plek op het schema hebben. Tegelijkertijd ziet de top van het IndyCar-bestuur het ook wel zitten om de kalender ietwat uit te breiden, zo maakt president Jay Frye duidelijk.

"Mijn persoonlijke mening is dat ik altijd al gedacht heb dat twintig (races) zo'n beetje het optimale aantal is", vertelt Frye in gesprek met Motorsport.com tijdens een goedbezochte demo-run van Juncos Racing op Termas de Rio Hondo in Argentinië. Hij maakt echter ook een belangrijke kanttekening: de extra races moeten ook daadwerkelijk iets toevoegen voor IndyCar. "We zitten nu op zeventien. Maar je voegt niet zomaar drie races toe om er maar drie toe te voegen; je voegt er drie toe als het geweldige evenementen zijn. Een evenement is ook wel iets. Iowa verdween eerst en keerde daarna terug, maar is nu een groot evenement geworden. Geweldig. Als we een oval zouden toevoegen om op achttien races uit te komen, dan willen we dat het een groot evenement wordt."

Stabiele kalender maakt kijken naar extra races mogelijk

Sinds de samenvoeging van Indy Racing League en Champ Car begin 2008 heeft het IndyCar-seizoen nooit meer dan negentien races geteld. Dat was in 2013 het geval, waarna er in 2014 nog achttien races werden verreden. Sindsdien was zeventien races het maximum, terwijl coronajaar 2020 slechts veertien races telde. Ook moest er destijds, maar ook in 2021 geschoven worden met de data waarop races verreden werd. Afgelopen seizoen was het eerste seizoen sinds het begin van de pandemie dat alle zeventien races weer hun eigen plekje op de kalender innamen en volgend jaar wordt die lijn dus voortgezet. Nu er op dat vlak dus weer stabiliteit is, weet Frye dat IndyCar de focus kan verleggen naar het toevoegen van extra evenementen.

Tekst gaat verder onder de foto.

In 2013 was Sao Paulo een van vier IndyCar-races buiten de Verenigde Staten. Het bleek de laatste editie van de race. Foto: IndyCar Series

"Er is soms een X aantal circuits die we kunnen bezoeken - met uitzondering van stratencircuits, dat is een ander verhaal. Maar er is een bepaald aantal ovals, dus we weten wat daar de opties van zijn. Voor reguliere circuits geldt hetzelfde", legt Frye uit, om daarna aan te geven dat veel steden contact zoeken om een race te mogen organiseren. "Maar een race op de openbare weg is een stevige commitment, waarbij straten afgesloten moeten worden. Ook kost het behoorlijk wat. Hoe kan je dat laten werken? Daarnaast proberen we de data van onze kalender te consolideren, zodat we ieder jaar op ongeveer hetzelfde moment op dezelfde plek komen. Dan weten onze fans dat we in een bepaald weekend dus naar St. Petersburg gaan. Op dat vlak hebben we goed werk geleverd, maar nu moeten we denk ik kijken wat hierna komt."

Meer races buiten de Verenigde Staten?

Is de volgende stap dan het toevoegen van meer races buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten? Sinds 2014 staat er nog maar één treffen buiten de VS op de kalender, namelijk de race op het stratencircuit van Toronto. Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld 2013, toen er maar liefst vier races buiten de Verenigde Staten werden verreden met naast Toronto het eveneens Canadese Edmonton, Sao Paulo in Brazilië en Motegi in Japan. Intussen valt niet te ontkennen dat IndyCar ondanks de Amerikaanse roots steeds meer internationale coureurs aantrekt. Afgelopen seizoen reden 25 auto's het hele seizoen mee, waarvan er maar liefst zeventien werden bestuurd door niet-Amerikaanse rijders.

Het toevoegen van races buiten Noord-Amerika heeft niet direct prioriteit voor IndyCar, maar tegelijkertijd sluit Frye niet uit dat de klasse in de toekomst vaker buiten de Verenigde Staten gaat racen. "We kijken nu naar veel verschillende zaken", verklaart hij. Zo heeft IndyCar de populaire Mexicaan Pato O'Ward nog tot en met 2025 in de gelederen, waardoor racen in Mexico een interessante optie kan zijn. "Er wordt vaak gevraagd naar Mexico en natuurlijk gaan we naar Canada", vervolgt Frye. "We willen zoveel mogelijk een Noord-Amerikaanse raceklasse blijven, maar de wereld wordt steeds kleiner. Door social media en dat soort dingen is de situatie nu anders dan twintig jaar geleden. We gaan er dus absoluut naar kijken."