In het weekend dat Álex Palou zich tot IndyCar-kampioen kroonde, lukte Rinus VeeKay het niet om in Nashville het seizoen met een top-tien klassering af te sluiten. De Hoofddorper had in de race wat pech met gele vlaggen, waardoor hij niet verder dan een twaalfde plaats in Nashville kwam. "Een prima wedstrijd van onze kant. P12 was met onze strategie het hoogst haalbare", vertelt de coureur die afgelopen week zijn 24ste verjaardag vierde.

Door de timing van de pitstops moest VeeKay meerdere keren een inhaalrace inzetten. Vaak kwam er net een paar rondjes na zijn stop een caution, waardoor de concurrentie een 'gratis' pitstop kreeg. Onder andere Marcus Armstrong werd knap opzij gezet. "Met de strategie was niets mis, we waren gewoonweg ongelukkig met de timing van de twee neutralisaties. Ging de gele vlag een paar rondjes eerder de lucht in, dan had ook ik gebruik kunnen maken van de 'gratis' pitstops", aldus VeeKay, die wel weet dat dit bij het IndyCar-spelletje hoort. "Als ik iets heb geleerd van de afgelopen vijf IndyCar-seizoenen, is dat 'you can't control what you can't control."

Met de race in Nashville is het seizoen dus ten einde gekomen. VeeKay eindigde in het kampioenschap op een dertiende plek, wat een plekje beter is dan 2023. "Achteraf terugkijkend op het volledige seizoen was dit persoonlijk waarschijnlijk mijn beste IndyCar-jaargang tot dusver", blikt de Nederlandse coureur terug. "In het begin van het jaar hadden we moeite met het totaalpakket en kregen we een paar keer te maken met botte pech, maar vanaf Iowa is het serieus gaan draaien. Zeven top-tien finishes in een zeer competitief veld als deze, dat is toch een mooi aantal. De tweede seizoenshelft smaakt naar meer."

Voor VeeKay en zijn collega's is het nu tijd om bij te komen. Op 2 maart 2025 trapt IndyCar het nieuwe seizoen af. Waar VeeKay dan rijdt, is nog niet bekend. Daar komt later een aankondiging over. "Wat vaststaat, is dat ik IndyCar een geweldige klasse vind waar ik met liefde nog vele jaren in uitkom", vertelt hij daarover. "Bij welk team, dat kan ik nu nog niet vertellen, maar zodra het zover is laat ik dat iedereen weten!"