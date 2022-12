IndyCar verandert plannen voor introductie hybride motoren in 2024

IndyCar maakt sinds 2012 gebruik van de huidige 2,2 liter V6-motoren met dubbele turbo. Die krachtbronnen zouden eigenlijk per 2023 vervangen gaan worden door 2,4 liter V6-motoren met dubbele turbo, waarbij er ook een hybride component wordt toegevoegd. Wegens een tekort aan onder andere chips bij leverancier Mahle werd voor de start van het seizoen 2022 echter besloten om de introductie uit te stellen tot 2024. Inmiddels is duidelijk dat het hybride deel van de motor niet langer door Mahle geproduceerd gaat worden, doordat de component niet geschikt is voor de belasting in IndyCar én niet op tijd gereed is voor introductie in 2024.

Het gevolg is dat de plannen voor motorleveranciers Honda en Chevrolet ook weer veranderen. De ontwikkeling en het testen van de nieuwe 2,4 liter motoren is gepauzeerd en voor 2024 houdt IndyCar vooralsnog vast aan de 2,2 liter motoren waar inmiddels al jaren mee gereden wordt. Op die manier kunnen Honda Performance Development, Chevrolet-Ilmor en een nieuwe leverancier de krachten bundelen voor de ontwikkeling van een nieuw hybride systeem. Dat maakte IndyCar bekend in een persbericht waarin het toelichting geeft over de stappen die de klasse gaat zetten richting een duurzamere toekomst.

"IndyCar blijft werken aan de introductie van een hybride motorplatform voor 2024", leest de verklaring. "Dit ontwikkeling hiervan is een samenwerking van Ilmor, Chevrolet en Honda Performance Development. Het testen van de hybride motor is begonnen en blijft tot het einde van 2023 doorgaan. Met de introductie van de hybride motor wordt de 2,4 liter motor gepauzeerd, zodat de innovatieve hybride technologie gekoppeld kan worden aan de bewezen 2,2 liter V6 met dubbele turbo."

Duurzame brandstof en natuurlijk rubber

In de verklaring liet IndyCar blijken dat er op diverse fronten gewerkt wordt aan een duurzamere toekomst. Zo heeft de klasse in samenwerking met Shell besloten om vanaf 2023 al over te stappen naar een volledig duurzame brandstof, terwijl de trucks van alle IndyCar-teams volgend jaar op duurzame diesel blijven rijden tussen de werkplaatsen en de diverse circuits. Daarnaast krijgen de teams en coureurs komend seizoen bij meer races de beschikking over een band van natuurlijk rubber. Tijdens de race in Nashville van afgelopen augustus debuteerde bandenleverancier Firestone een band die gemaakt is van guayule, een plant die als natuurlijke vervanger van rubber gebruikt kan worden.