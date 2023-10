Vier coureurs voltooien Rookie Orientation Program voor Indy 500 2024

Voordat coureurs mogen deelnemen aan het 'grootste racespektakel', de Indy 500, moeten zij op de Indianapolis Motor Speedway bewijzen dat ze kundig genoeg zijn om deze uitdaging aan te gaan. Marcus Armstrong, Tom Blomqvist, Linus Lundqvist en Kyle Larson moesten eerst tien ronden tussen de 205 mijl per uur en 210 mijl per uur afwerken, vervolgens 15 ronden tussen de 210 en 215 mijl per uur om af te sluiten met 15 ronden boven de 215 mijl per uur. Armstrong, die dit jaar zijn debuut maakte terwijl Blomqvist (in 2024 bij Meyer Shank Racing) en Lundqvist (in 2024 bij Chip Ganassi Racing) enkel invielen, was net als Blomqvist en Lundqvist geslaagd op woensdag, Larson volgde op donderdag.

De opvallendste coureur in deze lijst is diezelfde Larson. Hij had in tegenstelling tot de andere drie coureurs nog geen ervaring in de IndyCar, aangezien hij al jarenlang een vaste waarde is in de NASCAR Cup Series. De NASCAR Cup-kampioen van 2021 is van plan om volgend jaar de zogenaamde 'Double Duty' af te werken. Hij begint zijn dag met de Indy 500 - die in de middag begint - om na die race door te vliegen naar North Carolina om daar deel te nemen aan de Coca Cola 600 op de Charlotte Motor Speedway, een van de beroemdste races op de NASCAR-kalender en tevens de langste race van het seizoen. John Andretti waagde zich in 1994 voor het eerst aan deze bijzondere uitdaging in Memorial Day-weekend, waarna Tony Stewart, Robby Gordon en Kurt Busch een poging waagden. Busch was in 2014 de laatste coureur die dit probeerde.

Larson rijdt namens Hendrick Motorsports in de NASCAR Cup Series, maar zal aan de Indy 500 deelnemen namens Arrow McLaren. Hij werkte 72 ronden af op de oval van 4 kilometer en noteerde daarbij een snelste rondegemiddelde van 219,3 mijl per uur, zo'n 352,9 kilometer per uur. "Het was gaaf om zo snel te gaan", blikt de 31-jarige Larson terug op zijn eerste meters in de Dallara IR18. "Ik zou zeggen dat dit wel aan de verwachtingen voldeed wat betreft het gripniveau en de snelheid. Uiteraard waren er wat kleine zaken die me verrast hebben, zoals de manier waarop de auto naar links wil trekken. Op het rechte stuk vecht je en stuur je naar rechts. In de bochten is het gewicht van het stuur zoals ik het ongeveer verwacht had."

Traditie

Armstrong debuteerde dit seizoen in de IndyCar, maar sloeg de ovals over. Voor 2024 is zijn programma bij Chip Ganassi Racing uitgebreid, waardoor hij ook op de ovals zal rijden en dus deelneemt aan de Indy 500. Het ROP viel de Nieuw-Zeelander niet tegen. "Ik heb er meer van genoten dan ik verwacht had", zegt de voormalig Ferrari-junior. "Niet dat ik niet had verwacht dat ik ervan zou genieten, maar de intensiteit is behoorlijk speciaal en de onboards op tv kijken is één ding, maar daadwerkelijk voelen hoe de auto beweegt en hoe de wind je beïnvloedt en de kleine details van dit circuit en Texas... Dat heeft me zoveel plezier gegeven."

Blomqvist, die dit seizoen onverwachts zijn debuut maakte als invaller voor Simon Pagenaud, had toch wel wat zorgen voorafgaand aan de test. "Het is een beetje een opluchting, maar ik had nog steeds verwacht dat het iets zou zijn waar ik doorheen zou komen", blikt hij terug op de verplichte test om deel te mogen nemen aan de Indy 500. Dat betekent niet meteen dat een deelname gegarandeerd is, aangezien er maar plaats is voor 33 deelnemers op de startgrid. "Het zou niet zo'n grote uitdaging moeten zijn en uiteindelijk kom ik hier om te proberen mee te doen voor overwinningen in de toekomst. Maar het hoort allemaal bij het proces en ik heb ook gelezen dat dit een soort traditie is die al heel lang bestaat", doelt de Brit op het feit dat dit sinds 1936 traditie is.

Lundqvist vond het een 'ongelofelijke' ervaring. "Het voelt zo snel om met dit soort snelheden te rijden. Het voelt gewoon magisch met alle historie en erfgoed van deze plaats. Ook al waren de tribunes leeg, kan ik me alleen maar voorstellen hoe het zal voelen als ze vol zijn. Zelfs nu is het heel, heel speciaal."