Armstrong tekent meerjarige deal bij Chip Ganassi, vanaf 2024 ook op ovals

Marcus Armstrong maakte tot en met 2021 deel uit van de Ferrari Driver Academy, maar na het Formule 2-seizoen 2022 besloot de coureur uit Christchurch de overstap te maken naar de Amerikaanse IndyCar. Hij tekende bij Chip Ganassi Racing, een van de sterkste teams van het veld, en stelde niet teleur in zijn debuutseizoen. Armstrong gaat aan de leiding van het Rookie of the Year-kampioenschap met 190 punten achter zijn naam. Hij heeft in zijn eerste elf races in dit kampioenschap drie keer de top-acht bereikt en behaalde in Toronto met de zevende plaats zijn beste resultaat tot nu toe.

Armstrong heeft dit seizoen enkel deelgenomen aan de races op stratencircuits en permanente circuits en sloeg zodoende de ovals over, maar dat is voor het seizoen 2024 anders. De Nieuw-Zeelander heeft namelijk bijgetekend voor meerdere jaren en zal vanaf 2024 Chip Ganassi Racing ook op de ovals vertegenwoordigen. Zijn eerste ovaltest vindt 13 september plaats en hij zal dan op de Texas Motor Speedway in actie komen. "Ik ben erg trots en verheugd om deze samenwerking met Chip Ganassi voor volgend jaar, en langer, voort te zetten", zegt Armstrong. "Ik weet zeker dat we samen met dit zeer getalenteerde en ervaren team op het hoogste niveau in dit kampioenschap kunnen strijden. Ik ben Chip erg dankbaar dat hij me de tijd heeft gegeven om me aan IndyCar aan te passen en me bij elke stap heeft geholpen in wat een goed seizoen is geweest."

Dit seizoen heeft Armstrong naar eigen zeggen geleerd van een 'geweldige groep mensen', waaronder teamgenoten Scott Dixon, nu tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou en Marcus Ericsson. "Ik ben erg dankbaar voor de hoeveelheid hulp die ik van elk teamlid heb ontvangen. Nu ik een seizoen achter de rug heb, wil ik deze lessen omzetten in resultaten. Volgend jaar race ik voor het eerst op de ovals. Dat is een spannende uitdaging waarvan ik zeker weet dat ik die snel onder de knie zal krijgen. Ik heb dit jaar de hele maand mei doorgebracht in het ingenieursbureau of in de pitstraat om mezelf vertrouwd te maken met de details van het racen op ovals. Het is een uitdaging waar ik erg enthousiast over ben."

Voordat het zover is, heeft Armstrong nog één race te gaan in het huidige IndyCar-seizoen. Dit weekend wordt op Laguna Seca de Grand Prix van Monterey verreden.