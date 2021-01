Red Bull presenteert plannen voor 2021 met talenten in F2 en F3

De samenwerking tussen Red Bull en deze twee formaties is bepaald niet nieuw. Zelfs veel van de Red Bull-talenten die vrijdag zijn uitverkoren voor een 2021-positie hebben al een verleden bij één van beide teams. Zo werkte Vips in 2019 een volledig Formule 3-seizoen met Hitech af. Een jaar nadien zou de getalenteerde Est deelnemen aan de Japanse Super Formula, maar het coronavirus besloot anders. Mede daardoor nam hij negen races in het Formula Regional European Championship (kortweg FREC) voor zijn rekening. Een invalbeurt voor de geblesseerde DAMS-coureur Sean Gelael opende bovendien de deur voor acht Formule 2-races in 2020 en uiteindelijk zelfs voor een volledig F2-seizoen in dit kalenderjaar.

Vips, die binnen de Red Bull-gelederen nog altijd een zeer grote toekomst wordt toegedicht, krijgt bij Hitech gezelschap van Lawson. Deze Nieuw-Zeelander zal de hoogste opstapklasse combineren met het nieuwe DTM-project van Red Bull. De energiedrankengigant heeft laten weten dat Lawson idealiter beide kampioenschappen volledig betwist, al valt te bezien of clashes door de aanhoudende coronapandemie te vermijden zijn. De 18-jarige Lawson is ook bekend met de werkwijze van Hitech. Vorig seizoen kwam hij met dat team in actie in de Formule 3. Het bleek vechten tegen de bierkaai door de overmacht van Prema, al wist Lawson met drie overwinningen nog wel een vijfde plek in het kampioenschap uit het vuur te slepen. Het is genoeg gebleken voor een promotie naar de hoogste opstapklasse onder F1.

Eén stapje lager, in de Formule 3 dus, gaat Hitech eveneens in zee met twee Red Bull-rijders. Donderdag werd al gemeld dat het Japanse talent Ayumu Iwasa een F3-zitje te pakken heeft voor 2021. Deze protegé uit de koker van Honda hoopt in de voetsporen te treden van aanstaand Formule 1-coureur Yuki Tsunoda. Daarvoor zal hij hetzelfde aanpassingsvermogen in Europa aan de dag moeten leggen. Iwasa maakte vorig jaar de overstap naar het vasteland van Europa en bekroonde dat meteen met een titel in de Franse Formule 4. In de eigen F3-gelederen moet hij dit jaar afrekenen met de Amerikaan Jak Crawford, die na twee seizoenen in verschillende F4-kampioenschappen eveneens in het diepe wordt gegooid door Red Bull.

Ook Carlin weer aan de beurt: Getalenteerde Edgar naar F3

Naast dit Hitech-feest heeft Red Bull zoals gezegd ook weer als vanouds enkele junioren gestald bij Carlin, het team waar Tsunoda vorig jaar een zeer succesvol Formule 2-seizoen afwerkte. De Japanner wist Jehan Daruvala daarin aan zijn zijde als teamgenoot. Laatstgenoemde blijft dit jaar waar hij zit, in de Formule 2 met Carlin dus. De 22-jarige Indiër kan nog een jaar langer rekenen op steun vanuit Red Bull, maar moet het daarin wel echt laten zien. Vorig jaar werd hij namelijk nog volledig overvleugeld door Tsunoda en vielen de resultaten van Daruvala met P12 in het kampioenschap ronduit tegen. Bij het Formule 3-team van Carlin is tot slot een plekje gereserveerd voor Jonny Edgar. De nog maar 16-jarige (!) Amerikaan staat binnen Red Bull bekend als toptalent en kroonde zich vorig jaar tot Duits F4-kampioen met het Nederlandse Van Amersfoort Racing. Dit jaar begint hij aan de uitgetekende route naar de Formule 1.