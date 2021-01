Ticktum officieel bevestigd door Carlin Motorsport

De aankondiging komt niet als een complete verrassing: de 21-jarige Engelsman testte eind vorig jaar in de post-season test al voor Carlin. Vandaag volgde dan de officiële bevestiging dat hij ook daadwerkelijk voor het team gaat rijden. Carlin wordt in de Formule 2 hoger ingeschat dan DAMS en dus is Ticktum blij met zijn transfer. “Ik kijk erg uit naar het komende seizoen en de samenwerking met Carlin. We hebben drie productieve testdagen gehad in Bahrein en ik voel me al onderdeel van het team. We hebben echt goed samengewerkt en hebben al wat doelen voor de komende tests.”

Over die doelen is Ticktum duidelijk. “Carlin heeft tegen het einde van vorig seizoen bewezen dat het over een winnende auto beschikt en ik wil daar echt van profiteren om vanaf het begin een sterk kampioenschap aan te gaan. Ik kan niet wachten om het seizoen van start te laten gaan.”

Ticktum is geen onbekende van Carlin. Hij reed in 2019 de Formule 3 Grand Prix van Macau voor de renstal. “We zijn erg blij dat Dan zich bij het team voegt”, aldus teameigenaar Trevor Carlin. “We kennen Dan al heel lang en hebben een paar jaar geleden kort met hem gewerkt in Macau. Hij is erg snel en een geweldige racer. We zijn dan ook blij om dit jaar zijn ware potentieel bij ons te zien.”

Ticktum wordt bij Carlin teamgenoot van Jehan Daruvala. Naast zijn werk voor Carlin is Ticktum onderdeel van de Williams Young Driver Academy.

Begin maart start de eerste actie in de Formule 2. Van 8 tot en met 10 maart staat in Bahrein de pre-season test op het programma. Het seizoen zelf begint op 27 maart, ook in Bahrein.