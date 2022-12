Richard Verschoor in 2023 met Van Amersfoort Racing in Formule 2

Richard Verschoor mag zich dus officieel gaan opmaken voor een derde seizoen in de Formule 2. De Nederlander moet ieder jaar weer keihard werken om voldoende financiële middelen bij elkaar te vinden voor een extra jaar op de ladder onder F1. Voor 2023 is hij wederom geslaagd in die missie. Na voorgaande campagnes bij MP Motorsport, enkele races bij Charouz en het Italiaanse Trident keert het 22-jarige talent uit Benschop nu weer terug bij een Nederlands team. In 2023 verdedigt Verschoor namelijk de kleuren van Van Amersfoort Racing, de formatie die in Zeewolde gevestigd is.

Van Amersfoort Racing debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 2 in de huidige vorm, maar is natuurlijk een gevestigde naam als het gaat om het opleiden van talent in de single-seaters. Voor het seizoen 2023 is Verschoor de eerste coureur die door het team is aangekondigd. Wie volgend jaar plaatsneemt in de tweede bolide van het team is dus nog niet bekend.

"Ik kijk er extreem naar uit om in 2023 weer op de Formule 2-grid te staan en vind het extra mooi dat het met het Nederlandse Van Amersfoort Racing kan. Het is ook best bijzonder om dit op mijn 22ste verjaardag aan te mogen kondigen. Van Amersfoort Racing en ikzelf zijn in het voorbije seizoen erg gegroeid. Ik heb dan ook veel vertrouwen in aankomend jaar”, laat Verschoor in een eerste reactie weten. “De post-season test in Abu Dhabi was voor mij de bevestiging. Ik zag daar hoe gemotiveerd ze zijn en dat ze verder willen groeien. Dat is ook mijn houding. Ik kijk erg uit naar het volgende seizoen, zeker naar het rijden in Melbourne en natuurlijk helemaal naar Zandvoort.”

Het team uit Zeewolde is eveneens verheugd met de aankondiging. “Het is natuurlijk erg speciaal om een getalenteerde Nederlandse coureur als Richard in onze line-up te hebben”, laat Rob Niessink namens Van Amersfoort weten. “Zeker op dit hoge niveau is het best bijzonder om een landgenoot als één van de coureurs te hebben. Vorig jaar hebben we als team extreem veel geleerd in F2 en dat zal komend seizoen zeker zo doorgaan. Richard kan daar natuurlijk bij helpen. Naast zijn talent en zijn race craft is zijn ervaring in de Formule 2 namelijk erg waardevol. Daar zullen we zeker van profiteren bij het afstellen van de auto. Tijdens de post-season test in Abu Dhabi heeft hij een hele goede indruk achtergelaten, waardoor we kunnen niet wachten totdat de lichten uitgaan in Bahrein.”