De voltijd comeback van Juan Manuel Correa in de Formule 2 is bijzonder. In 2019 raakte hij ernstig gewond bij een heftige crash tijdens de F2-sprintrace op Spa-Francorchamps. Bij dat ongeval liet Anthoine Hubert het leven. Correa hield er zeven gebroken botten aan over, waarna een lange en zware periode van herstel volgde. De 23-jarige coureur deed er alles aan om weer terug te keren in de autosport. In 2021 en 2022 was hij actief in de FIA Formule 3. Aan het einde van afgelopen seizoen maakte hij zijn F2-rentree bij het team van Van Amersfoort Racing. Dit is van beide kanten zo goed bevallen, dat Correa voltijd terugkomt in F2. Een knappe prestatie, eentje die veel voor hem betekent. "Dit betekent meer dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen", zegt Correa. "Niet alleen is het een prestatie om me weer op de grid te voegen, maar het is ook het verwezenlijken van een doel waar ik drie jaar hard voor heb gewerkt. Het is dus ook een zeer emotionele prestatie."

De Ecuadoraans-Amerikaanse coureur is dankbaar voor de kans bij Van Amersfoort Racing. "Ik ben hongerig en gemotiveerd, net als het team", vervolgt Correa, die naast de onlangs bevestigde Richard Verschoor plaatsneemt. "Samen met Richard en het team vormen we een sterke line-up, waarmee we hopelijk een geweldige werkomgeving creëren voor iedereen. We gaan elkaar voortdurend pushen. We willen het allemaal goed gaan doen. F2 is een competitieve categorie, waarin Van Amersfoort het in hun eerste jaar al goed gedaan heeft. Met de weinige ervaring op zak, hebben ze een sterke prestatie neergezet. Ik kijk uit naar de samenwerking."

Van Amersfoort Racing, dat in 2022 debuteerde in de FIA F2, kijkt uit naar de komst van Correa. "We hebben al veel coureurs gehad in het verleden, maar de toewijding van Correa is onwijs knap", zegt Rob Niessink, CEO bij Van Amersfoort Racing, die weet dat zijn nieuwe collega ook een hoop ervaring heeft opgedaan in andere klassen. "Zijn ervaring is veel waard. Hij zal ons helpen om bij de coureurs en teams nog beter te presteren. We kijken onwijs uit naar de start van het seizoen. Met onze line-up zijn we zeer gemotiveerd. We weten zeker dat Juan Manuel en Richard elkaar gaan aanvullen, zowel op als naast de baan. Dat zien we als een grote kracht. Op dit moment gebruiken we de winterstop om ervoor te zorgen dat de coureurs en het team elkaar beter leren kennen. We stomen ons klaar voor Bahrein!"