Drugovich verrast door dominante titel in Formule 2

Felipe Drugovich pakte afgelopen seizoen de Formule 2-titel met 265 punten. Hij boekte vijf zeges en stond in totaal elf keer op het podium. Achter hem werden Theo Pourchaire en Liam Lawson tweede en derde met respectievelijk 164 en 149 punten. Bij het FIA Prize Giving-gala in Bologna, zei Drugovich dat het een fantastisch seizoen was dat een hoop deuren heeft geopend. Nadat de Braziliaan zijn titel in de Formule 2 pakte, werd hij aangekondigd als reservecoureur bij het Formule 1-team van Aston Martin. Ook wordt hij het eerste lid van het ontwikkelingsprogramma van het team.

“Het was een mooi seizoen, het is moeilijk om het in woorden te beschrijven. We hebben alles samen laten komen. Mijn hoofddoel was om het kampioenschap te winnen, maar ook erg constant te zijn. Dat is gelukt, dus ik ben erg blij met de resultaten. Het heeft veel deuren geopend voor mij in de toekomst.” Gevraagd naar of hij verrast was door hoe dominant hij was op weg naar zijn titel, zei Drugovich: “Ja, dat denk ik wel. Aan het begin van het seizoen was ik best wel goed. Halverwege vielen we een beetje terug en verloren we wat punten ten opzichte van onze concurrenten. Daarna pakten we er aan het einde een hoop terug en daar ben ik erg blij mee. Ik was best wel verrast over de resultaten.”

Drugovich is de eerste F2-coureur die kampioen werd met MP Motorsport. Samen met Clement Novalak zorgde hij ook voor de eerste titel bij de teams voor de Nederlandse renstal. Bij zijn debuutseizoen in 2020 werd Drugovich negende. Toen reed hij ook voor MP Motorsport. Na een teleurstellend jaar bij UNI-Virtuosi in 2021, waarin hij achtste werd, keerde hij terug bij MP. “Na mijn tweede jaar in de F2 dacht ik niet nog een derde jaar te rijden. Laat in december kreeg ik een belletje van het team. Normaal gesproken is het dan allemaal al klaar. Ze vroegen me of ik aan wilde sluiten. Ik dacht er lang over na, omdat MP nog niks gewonnen had. Ik dacht: oké, dat moeten we nog even zien. Maar uiteindelijk zei ik ja omdat ze me op alle punten enorm hebben geholpen. Ook financieel, dat was het grote probleem. Uiteindelijk kreeg ik het voor elkaar. Het was denk ik de beste beslissing die ik ooit genomen heb.”