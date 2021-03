Officieel: Verschoor debuteert in de Formule 2 met MP Motorsport

Net als Bent Viscaal, die aankomend weekend trouwens instapt bij Trident, mag Verschoor dus zijn opwachting maken in de hoogste opstapklasse onder de Formule 1. Na twee volledige seizoenen in de Formule 3, winst in de prestigieuze Macau Grand Prix en eerdere optredens in de GP3 Series maakt de coureur uit Benschop nu promotie. Dit doet hij logischerwijs bij MP Motorsport, het team waarvoor hij in de voorbije seizoenen ook steeds is uitgekomen.

Verschoor stapt bij het Nederlandse team in als teamgenoot van de al eerder bevestigde Lirim Zendeli. Verschoor stond al veel langer op de radar voor het vacante Formule 2-zitje in Westmaas, al bleef de bevestiging lange tijd uit - onder meer door het financiële plaatje. Het resterende MP-stoeltje was zelfs de laatste positie op de F2-grid die nog moest worden ingevuld Als een verrassing komt de deelname van Verschoor niet. Zo nam hij ook al de pre-season test in Bahrein voor zijn rekening en sprak hij eerder met Motorsport.com Nederland al over een plan voor twee jaren: eerst oogsten in de Formule 3 in 2020 en daarna promoveren naar de Formule 2 in het autosportseizoen 2021.

Het gaat in eerste instantie om een deal voor het openingsweekend in Bahrein, zo heeft Motorsport.com Nederland bevestigd gekregen. Bij de onderstaande aankondiging valt verder nog op dat beide MP Motorsport-coureurs in een blauw met witte raceoverall zijn gehuld. Dit lijkt een voorbode te zijn van een volledig nieuwe, eveneens blauw-witte, livery voor MP Motorsport, die tijdens de wintertest in Bahrein ook al is gebruikt.